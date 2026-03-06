Συνεχίζεται αυτές τις ημέρες η δικαστική διαδικασία για την υπόθεση του Ράφα Μιρ, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση σε βάρος μιας 21χρονης, σε περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε όταν αγωνιζόταν ακόμη στη Βαλένθια.

Ο 28χρονος επιθετικός, που πλέον ανήκει στην Ελτσε, απασχόλησε εκ νέου αρνητικά την επικαιρότητα το περασμένο Σαββατοκύριακο, καθώς κατηγορείται ότι προέβη σε ρατσιστική επίθεση εις βάρος του Χιλάλι της Εσπανιόλ. Παράλληλα, βρίσκεται αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο ιδιαίτερα αυστηρής ποινής.

Όπως αναφέρει η Marca, η εισαγγελία έχει προτείνει συνολική ποινή φυλάκισης 10,5 ετών για τον Ισπανό φορ. Από αυτά, τα 9 χρόνια αφορούν το αδίκημα της σεξουαλικής επίθεσης, ενώ οι επιπλέον 18 μήνες σχετίζονται με σωματική επίθεση και την ψυχολογική επιβάρυνση που φέρεται να προκάλεσε στο τότε 21χρονο θύμα.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με δημοσίευμα της Las Provincias, οι αρμόδιες αρχές ζητούν επίσης να επιβληθεί περιοριστικός όρος που θα απαγορεύει στον ποδοσφαιριστή να πλησιάζει το φερόμενο θύμα σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων για τα επόμενα 13 χρόνια. Επιπλέον, προτείνεται περίοδος επτά ετών εποπτευόμενης αποφυλάκισης, καθώς και απαγόρευση απασχόλησης σε δραστηριότητες που σχετίζονται με ανηλίκους για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Πέρα από τις ποινικές κυρώσεις, ο Μιρ καλείται να καταβάλει και αποζημίωση ύψους 64.000 ευρώ για σωματική και ηθική βλάβη προς το θύμα.