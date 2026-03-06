Ισχυρή ανάπτυξη κατέγραψε η Viohalco κατά τη χρήση του 2025, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση στον κύκλο εργασιών, την κερδοφορία και τα καθαρά κέρδη. Η πορεία αυτή, σύμφωνα με τη διοίκηση, αντανακλά την αυξημένη ζήτηση σε βασικούς βιομηχανικούς κλάδους του ομίλου, τη βελτιστοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών και την ενίσχυση της λειτουργικής αποδοτικότητας.

Αύξηση εσόδων και κερδοφορίας

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της εταιρίας ανήλθε σε 7,23 δισ. ευρώ το 2025, καταγράφοντας αύξηση 9% σε σύγκριση με τα 6,63 δισ. ευρώ του 2024. Η λειτουργική κερδοφορία (a-EBITDA) διαμορφώθηκε σε 727 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 20% σε ετήσια βάση.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 398 εκατ. ευρώ έναντι 274 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας άνοδο 45%. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας έφτασαν τα 235 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 46%, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,91 ευρώ.

Παράλληλα, ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε ελαφρά στα 1,496 δισ. ευρώ, γεγονός που αντανακλά τη βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων και τη συνετή διαχείριση κεφαλαίου κίνησης. Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς EBITDA περιορίστηκε σε 2,1 φορές από 2,5 φορές το 2024.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει τη διανομή μικτού μερίσματος ύψους 0,27 ευρώ ανά μετοχή.

Δυναμική στους βασικούς βιομηχανικούς κλάδους

Η θετική πορεία της Viohalco στηρίχθηκε κυρίως στις επιδόσεις των βασικών βιομηχανικών δραστηριοτήτων της.

Στον κλάδο αλουμινίου καταγράφηκε βελτίωση της κερδοφορίας, με τη ζήτηση να παραμένει ισχυρή σε εφαρμογές συσκευασίας και αυτοκινητοβιομηχανίας. Παρά τις πιέσεις από το υψηλό ενεργειακό κόστος και τις διακυμάνσεις στις τιμές πρώτων υλών, το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων στήριξε τις επιδόσεις.

Ο κλάδος χαλκού παρουσίασε αύξηση στον όγκο πωλήσεων και διατήρησε ανθεκτική λειτουργική κερδοφορία, παρά το απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον και την άνοδο του κόστους ενέργειας.

Στον κλάδο καλωδίων σημειώθηκε σημαντική ενίσχυση του κύκλου εργασιών και των περιθωρίων κέρδους. Η υψηλή αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας και η αποτελεσματική εκτέλεση μεγάλων έργων οδήγησαν σε ισχυρά αποτελέσματα, ενώ το χαρτοφυλάκιο ανεκτέλεστων παραγγελιών ανήλθε περίπου στα 2,9 δισ. ευρώ.

Ο κλάδος σωλήνων χάλυβα κατέγραψε επιδόσεις σε υψηλά επίπεδα, με ισχυρή ζήτηση για έργα ενεργειακών υποδομών και σημαντικές επενδύσεις που ενίσχυσαν την παραγωγική αποδοτικότητα.

Στον κλάδο χάλυβα αυξήθηκαν οι όγκοι πωλήσεων και η λειτουργική κερδοφορία, παρά τη χαμηλή ζήτηση στην Ευρωπαϊκή αγορά. Η βελτίωση της παραγωγικότητας και των βασικών δεικτών λειτουργίας των εργοστασίων συνέβαλε σε σημαντική εξοικονόμηση κόστους.

Ανάπτυξη και στον τομέα ακινήτων

Ο τομέας ακινήτων της Viohalco παρουσίασε επίσης σημαντική πρόοδο. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 72 εκατ. ευρώ από 43 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα κέρδη προ φόρων έφτασαν τα 20 εκατ. ευρώ.

Η Noval Property συνέχισε να ενισχύει το χαρτοφυλάκιό της, το οποίο περιλαμβάνει 61 ακίνητα συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας περίπου 362.000 τ.μ. Η αυξημένη ζήτηση για σύγχρονα και βιώσιμα κτίρια γραφείων στην Ελλάδα συνέβαλε στην αύξηση των εσόδων από μισθώματα και στην άνοδο της αξίας του χαρτοφυλακίου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ιπποκράτης Ιωάννης Στασινόπουλος σχολίασε τα αποτελέσματα, επισημαίνοντας τη δυναμική του ομίλου σε ένα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον:

«Το 2025 συνεχίσαμε να ενισχύουμε τη δυναμική που προσφέρει το ευρύ και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιό μας και η ανταγωνιστική παραγωγική μας βάση. Παρά τις εξωτερικές προκλήσεις, παραμείναμε ευέλικτοι και κοντά στους πελάτες μας, γεγονός που μας επέτρεψε να αξιοποιήσουμε ευκαιρίες ανάπτυξης σε όλο το παγκόσμιο αποτύπωμα των δραστηριοτήτων μας.»

Όπως σημείωσε, η αύξηση του κύκλου εργασιών και της λειτουργικής κερδοφορίας αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής του ομίλου και δημιουργεί ισχυρές βάσεις για τη μελλοντική ανάπτυξη.

Προοπτικές για το 2026

Η διοίκηση εκτιμά ότι οι εταιρίες του ομίλου βρίσκονται σε ισχυρή θέση για να αξιοποιήσουν νέες ευκαιρίες ανάπτυξης. Οι επενδύσεις στην παραγωγική δυναμικότητα, η διεύρυνση του χαρτοφυλακίου προϊόντων και η ενίσχυση της παρουσίας σε αγορές υψηλής ζήτησης αναμένεται να στηρίξουν τη μελλοντική πορεία.

Οι προοπτικές παραμένουν θετικές σε τομείς όπως οι ενεργειακές υποδομές, τα ηλεκτρικά δίκτυα, τα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και οι βιώσιμες κατασκευές, οι οποίοι αποτελούν βασικούς μοχλούς ζήτησης για τα προϊόντα της Viohalco.