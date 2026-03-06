Οι επιστήμονες που χρησιμοποιούν το διαστημικό τηλεσκόπιο NASA James Webb Space Telescope απέκλεισαν πλέον το ενδεχόμενο ο αστεροειδής 2024 YR4 να συγκρουστεί με τη Σελήνη το 2032.

Νέες παρατηρήσεις επέτρεψαν στους ερευνητές να προσδιορίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια την τροχιά του διαστημικού βράχου και να επιβεβαιώσουν ότι θα περάσει με ασφάλεια σε απόσταση από τη σεληνιακή επιφάνεια. Οι επικαιροποιημένοι υπολογισμοί προέρχονται από ειδικούς του Center for Near-Earth Object Studies στο Jet Propulsion Laboratory, στη Νότια Καλιφόρνια.

Αναλύοντας παρατηρήσεις του τηλεσκοπίου που πραγματοποιήθηκαν στις 18 και 26 Φεβρουαρίου, η επιστημονική ομάδα κατάφερε να περιορίσει σημαντικά το εύρος των πιθανών μελλοντικών θέσεων του αστεροειδή στο διάστημα. Με βάση τα βελτιωμένα δεδομένα, ο αστεροειδής 2024 YR4 αναμένεται πλέον να περάσει από τη Σελήνη σε απόσταση περίπου 13.200 μιλίων (21.200 χιλιομέτρων) στις 22 Δεκεμβρίου 2032. Προηγούμενα μοντέλα είχαν αφήσει ένα μικρό ενδεχόμενο το αντικείμενο να προσκρούσει στη σεληνιακή επιφάνεια.

Πριν ενσωματωθούν οι νέες παρατηρήσεις, οι επιστήμονες είχαν εκτιμήσει ότι ο αστεροειδής είχε 4,3% πιθανότητα να χτυπήσει τη Σελήνη. Η αναθεωρημένη τροχιά πλέον αποκλείει πλήρως αυτό το σενάριο.

Το «Τζέιμς Γουέμπ» βελτιώνει τον υπολογισμό της τροχιάς

Η βελτιωμένη πρόβλεψη δεν σημαίνει ότι άλλαξε η πορεία του αστεροειδή. Αντίθετα, οι επιπλέον παρατηρήσεις βοήθησαν τους επιστήμονες να προσδιορίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τη θέση του στο διάστημα.

Η NASA εξήγησε ότι η ενημέρωση αυτή αντικατοπτρίζει καλύτερες μετρήσεις και όχι μεταβολή στην πραγματική τροχιά του αστεροειδή. Καθώς συλλέγονται περισσότερα δεδομένα, οι επιστήμονες συνήθως βελτιώνουν τα τροχιακά μοντέλα και μειώνουν την αβεβαιότητα για το πού θα βρίσκεται ένα αντικείμενο στο μέλλον.

Για τη συλλογή των κρίσιμων δεδομένων, οι ερευνητές αξιοποίησαν τη μοναδική ικανότητα του τηλεσκοπίου Τζέιμς Γουέμπ να ανιχνεύει εξαιρετικά αμυδρά αντικείμενα στο διάστημα, σύμφωνα με το interestingengineering. Η ομάδα παρατήρησης, με επικεφαλής το Johns Hopkins Applied Physics Laboratory στο Λόρελ του Μέριλαντ, κατέγραψε δύο επιπλέον μετρήσεις που αποδείχθηκαν καθοριστικές για τη βελτίωση της εκτίμησης της τροχιάς.

Από την άνοιξη του 2025, ο αστεροειδής 2024 YR4 είχε καταστεί σε μεγάλο βαθμό μη παρατηρήσιμος από επίγεια τηλεσκόπια, αλλά και από τα περισσότερα διαστημικά όργανα. Ωστόσο, η υψηλή ευαισθησία του τηλεσκοπίου Γουέμπ επέτρεψε στους ερευνητές να συνεχίσουν την παρακολούθηση του αντικειμένου ακόμη και όταν είχε γίνει υπερβολικά αμυδρό για άλλα μέσα παρατήρησης. Το τηλεσκόπιο κατάφερε να καταγράψει αυτό που οι επιστήμονες περιγράφουν ως μερικές από τις πιο αμυδρές παρατηρήσεις αστεροειδούς που έχουν γίνει ποτέ.