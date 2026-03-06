Η Ρωσία φέρεται να παρέχει πληροφορίες τις οποίες το Ιράν αξιοποιεί για επιθέσεις εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, γεγονός που αποτελεί την πρώτη ένδειξη ότι ένας ακόμα μεγάλος αντίπαλος των ΗΠΑ συμμετέχει -έστω και έμμεσα- στον πόλεμο, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους που έχουν γνώση των πληροφοριών.

Η βοήθεια αυτή καταδεικνύει, σύμφωνα με τη Washington Post, το γεγονός πως στη ραγδαία κλιμακούμενη σύγκρουση εμπλέκεται πλέον μία από τις κύριες πυρηνικές δυνάμεις που ανταγωνίζονται τις ΗΠΑ, διαθέτοντας εξελιγμένες ικανότητες συλλογής πληροφοριών.

Από το Σάββατο, όταν ξέσπασε ο πόλεμος, η Ρωσία διαβιβάζει στο Ιράν τις θέσεις αμερικανικών στρατιωτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών, όπως ανέφεραν οι τρεις αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαίσθητης φύσης του ζητήματος.

«Φαίνεται να πρόκειται για μια ιδιαίτερα εκτεταμένη προσπάθεια», σχολίασε μία από τις πηγές.

Η έκταση της ρωσικής βοήθειας στην καθοδήγηση των ιρανικών πληγμάτων δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως, σύμφωνα με την Post. Ωστόσο, αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι η ικανότητα του ιρανικού στρατού να εντοπίζει αμερικανικές δυνάμεις είχε υποβαθμιστεί σημαντικά μέσα στην πρώτη εβδομάδα των εχθροπραξιών.

Την Κυριακή, έξι Αμερικανοί στρατιωτικοί έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν από επίθεση ιρανικού drone στο Κουβέιτ. Το Ιράν έχει εξαπολύσει χιλιάδες drones αυτοκτονίας και εκατοντάδες πυραύλους κατά αμερικανικών βάσεων, πρεσβειών και αμάχων, την ώρα που η κοινή αμερικανο-ισραηλινή εκστρατεία έχει πλήξει περισσότερους από 2.000 ιρανικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων βαλλιστικών πυραύλων, ναυτικών υποδομών και της ηγεσίας της χώρας.

Ερωτηθείς αυτή την εβδομάδα για το μήνυμά του προς τη Ρωσία και την Κίνα, ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε πως δεν έχει κάποιο μήνυμα, προσθέτοντας ότι «δεν αποτελούν πραγματικό παράγοντα στη συγκεκριμένη σύγκρουση». Δύο από τους αξιωματούχους ανέφεραν ότι η Κίνα δεν φαίνεται να συνδράμει την αμυντική προσπάθεια του Ιράν, παρά τους στενούς δεσμούς των δύο χωρών.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η ανταλλαγή πληροφοριών συνάδει με το μοτίβο των ιρανικών πληγμάτων κατά αμερικανικών στόχων, συμπεριλαμβανομένων υποδομών διοίκησης και ελέγχου, ραντάρ και προσωρινών καταλυμάτων, όπως αυτό στο Κουβέιτ. Το Ιράν διαθέτει ελάχιστους στρατιωτικούς δορυφόρους, γεγονός που καθιστά το οπτικό υλικό που παρέχει η Ρωσία εξαιρετικά πολύτιμο.

Σε κάθε περίπτωση παρά το πλήγμα σε έναν από τους στενότερους συμμάχους του, το Κρεμλίνο διαβλέπει πιθανά πλεονεκτήματα σε έναν παρατεταμένο πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των αυξημένων εσόδων από το πετρέλαιο και μιας οξείας κρίσης που αποσπά την προσοχή της Αμερικής και της Ευρώπης από τον πόλεμο στην Ουκρανία.