Τα περίπτερα αρκετών αραβικών χωρών ήταν σχεδόν άδεια στην ITB Berlin, καθώς πολλές επίσημες αποστολές δεν κατάφεραν να ταξιδέψουν στο Βερολίνο για τη διεθνή τουριστική έκθεση.

Οι δυσκολίες μετακίνησης, οι ακυρώσεις πτήσεων και το κλείσιμο εναέριων χώρων λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή επηρέασαν τη συμμετοχή των χωρών, όπως θα δείτε και στις φωτογραφίες που εξασφάλισε το Newsbeast.

Σημειώνεται πως η διεθνής τουριστική έκθεση ITB Berlin, η μεγαλύτερη στον κόσμο για τη βιομηχανία ταξιδιών, ολοκληρώθηκε στο εκθεσιακό κέντρο Messe Berlin συγκεντρώνοντας χιλιάδες επαγγελματίες του τουρισμού από όλο τον κόσμο. Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από τις 3 έως τις 5 Μαρτίου 2026 και είχε ιδιαίτερο χαρακτήρα, καθώς σηματοδότησε τα 60 χρόνια λειτουργίας της έκθεσης.

Στην ITB συμμετείχαν περισσότερες από 160 χώρες, παρουσιάζοντας νέους προορισμούς, τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες, ενώ πραγματοποιήθηκαν χιλιάδες επαγγελματικές συναντήσεις μεταξύ κυβερνήσεων, τουριστικών οργανισμών, αεροπορικών εταιρειών, ξενοδοχειακών ομίλων και ταξιδιωτικών πρακτόρων. Παράλληλα, διεξήχθη το συνέδριο ITB Berlin Convention, όπου ειδικοί του κλάδου συζήτησαν τις μεγάλες προκλήσεις του τουρισμού, όπως η βιώσιμη ανάπτυξη, η ψηφιακή μετάβαση και η χρήση τεχνητής νοημοσύνης στον σχεδιασμό ταξιδιών.

Η έκθεση θεωρείται βαρόμετρο για τις διεθνείς τάσεις του τουρισμού, καθώς εκεί παρουσιάζονται οι στρατηγικές και οι συνεργασίες που αναμένεται να επηρεάσουν την παγκόσμια ταξιδιωτική αγορά τα επόμενα χρόνια.