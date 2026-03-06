Τραγική κατάληξη είχε η σχολική εκδρομή στην Αθήνα για έναν μαθητή από τη Γαλλία, ο οποίος έπεσε από το μπαλκόνι του τρίτου ορόφου ξενοδοχείου επί της οδού Σολωμού στα Εξάρχεια, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Τα πρώτα στοιχεία κάνουν λόγο για ένα τραγικό δυστύχημα, καθώς ο 15χρονος ήταν μόνος του στο δωμάτιο και, όπως αναφέρουν οι συμμαθητές του, «δεν είχε δείξει καμία πρόθεση να βάλει τέλος στη ζωή του».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star, ο 15χρονος λίγη ώρα νωρίτερα έπαιζε με τους συμμαθητές του στα δωμάτια του ξενοδοχείου, ενώ όπως έγινε γνωστό, σήμερα αναμενόταν όλοι οι Γάλλοι μαθητές να αναχωρήσουν για τη Γαλλία.

Φίλοι και συμμαθητές του παραμένουν απαρηγόρητοι, ενώ κάποιοι από αυτούς βρίσκονταν στο διπλανό μπαλκόνι και είδαν τον 15χρονο να πέφτει στο κενό.

Σημειώνεται πως πλέον αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης και των τοξικολογικών εξετάσεων.