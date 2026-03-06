Τις έρευνες αναφορικά με το πώς σημειώθηκε η τραγωδία στα Εξάρχεια με νεκρό 15χρονο μαθητή από τη Γαλλία, συνεχίζουν οι Αρχές. Το αγόρι έπεσε από το τρίτο όροφο ξενοδοχείου την Πέμπτη 5/3.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 21:00 και άμεσα στο σημείο σήμανε συναγερμός.

Ο ανήλικος, ο οποίος ήταν στη χώρα μας στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής, διακομίσθηκε νεκρός στο Παίδων, σύμφωνα με το ΕΚΑΒ.

Παρά την άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΒ που έφτασε στο ξενοδοχείο επί της οδού Σολωμού στα Εξάρχεια και παρέλαβε το παιδί αυτό είχε καταλήξει.

Μόλις έγινε αντιληπτή η τραγωδία στο φουαγιέ του ξενοδοχείου κατέβηκαν οι συμμαθητές του αγοριού οι οποίοι ήταν φανερά σοκαρισμένοι.

Οι αστυνομικοί λαμβάνουν καταθέσεις από μαθητές, εκπαιδευτικούς και υπαλλήλους του ξενοδοχείου με στόχο να εξακριβωθούν οι συνθήκες του περιστατικού και να απαντηθεί το πώς ο μαθητής έπεσε στο κενό, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.