Ιδιαίτερα αιχμηρό είναι το εξώφυλλο του περιοδικού TIME για τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, καθώς απεικονίζει το χαρακτηριστικό κόκκινο καπέλο του, στο οποίο αναγράφεται διαφορετικά το γνωστό σύνθημα «Make America Great Again».

Σύμφωνα με το περιοδικό, η «νέα εποχή» της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής δεν περιορίζεται στη Μέση Ανατολή, αλλά επεκτείνεται σε ένα παγκόσμιο τόξο παρεμβατισμού, από τη Βενεζουέλα έως τη Νιγηρία.

Συγκεκριμένα, στο εξώφυλλο υπάρχουν αρκετά κόκκινα καπέλα που αντί για Αμερική, γράφουν Ιράν, Βενεζουέλα, Συρία, Εκουαδόρ. Με αυτόν τον τρόπο, το περιοδικό σχολιάζει το «όραμα» του προέδρου των ΗΠΑ για να γίνουν οι χώρες αυτές «μεγάλες ξανά».

Η χρήση αυτού του συνθήματος στο εξώφυλλο υπονοεί ότι το μέλλον αυτών των εθνών, αποφασίζεται πλέον απευθείας από τον Λευκό Οίκο.