Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις αυτήν την Κυριακή στη σειρά του Alpha, «Ο Γιατρός». Ενώ η Ειρήνη έχει αποφασίσει να φανερώσει το μυστικό της στον Ανδρέα, στηρίζει παράλληλα τον Δημήτρη, ο οποίος παθαίνει κρίση πανικού όταν ένας ασθενής υποτροπιάζει μπροστά του. Ο Αλέξανδρος γνωρίζει τον μικρό γιο της Όλγας και αναπτύσσει μια πολύ ζέστη σχέση μαζί του, ενώ η Σοφία, σοκαρισμένη απ’ την αποκάλυψη πως δεν ήταν η πρώτη γυναίκα στη ζωή του Ανδρέα μετά την Άννα, έχει αρχίσει να πιστεύει πως ο Ανδρέας της έλεγε ψέματα όσο ήταν μαζί.

Η αλήθεια θα αποκαλυφθεί μέσα από αλλεπάλληλα flashback στην περίοδο πριν το ατύχημα του Ανδρέα, όταν οι δυο τους άρχισαν να έρχονται κοντά, κάτω από τα βλέμματα του Μιχάλη και του Λεωνίδα. Σήμερα όμως η έρευνα του Doc για τη γυναίκα από το παρελθόν του έχει εντέλει αποτέλεσμα. Κι αυτό ίσως να τον απομακρύνει κι άλλο από τη Σοφία. Ο Ανδρέας στη συνεχή προσπάθεια να θυμηθεί το παρελθόν του, από την αρχή έχει την βοήθεια της Σοφίας, η οποία τόσο καιρό ήλπιζε πως αν ο Ανδρέας ανακαλέσει τις μνήμες του θα θυμηθεί ταυτόχρονα και την περίοδο που οι δυο τους ήταν ερωτευμένοι. Πλέον όμως έχει διαπιστώσει ότι εκείνη δεν το έχει ανάγκη αυτό. Η Σοφία θυμάται πολύ καλά τη σχέση που είχαν πριν τον πυροβολισμό και δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Θα συνεχίσει όμως να τον βοηθάει στην αναζήτησή του για χάρη του. Λίγο αφότου απομακρυνθεί η Σοφία, ως δια μαγείας εμφανίζεται μπροστά του η γυναίκα που εμφανίζεται στη μνήμη τον τελευταίο καιρό. Άραγε θα δώσει τις απαντήσεις σε όλα αυτά που ψάχνει να μάθει ο Ανδρέας;

Στο ρόλο του Άγγελου, ο Νικόλας Δροσόπουλος

Στο ρόλο του Χρήστου, ο Νίκος Μήλιας

Στο ρόλο της Χρύσας, η Ελένη Φερτάκη

Στο ρόλο της Ράνιας, η Γρηγορία Μεθενίτη

Δες το sneak preview εδώ (1):

Δες το sneak preview εδώ (2):

Δες το sneak preview εδώ (3):

Δες το sneak preview εδώ (4):

Ο Ανδρέας είναι σε μια συνεχή προσπάθεια να θυμηθεί το παρελθόν του. Στην προσπάθεια αυτή από την αρχή έχει την βοήθεια της Σοφίας, η οποία τόσο καιρό ήλπιζε πως αν ο Ανδρέας ανακαλέσει τις μνήμες του θα θυμηθεί ταυτόχρονα και την περίοδο που οι δυο τους ήταν ερωτευμένοι. Πλέον όμως έχει διαπιστώσει ότι εκείνη δεν το έχει ανάγκη αυτό. Η Σοφία θυμάται πολύ καλά τη σχέση που είχαν πριν τον πυροβολισμό και δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. ΘΑ συνεχίσει όμως να τον βοηθάει στην αναζήτησή του για χάρη του. Λίγο αφότου απομακρυνθεί η Σοφία, ως δια μαγείας εμφανίζεται μπροστά του η γυναίκα που εμφανίζεται στη μνήμη τον τελευταίο καιρό. Άραγε θα δώσει τις απαντήσεις σε όλα αυτά που ψάχνει να μάθει ο Ανδρέας;

Ο Αντρέας πίστεψε ότι το παρελθόν του χάθηκε για πάντα.

Ότι οι μνήμες που έχασε δεν είχαν πια σημασία, ότι μπορούσε απλώς να προχωρήσει μπροστά.

Μέχρι που μια γυναίκα «επιστρέφει» κατά τύχη στη ζωή του.

Μια γυναίκα που μπορεί να είναι ο πραγματικός φόβος ή η μοναδική του αλήθεια.

«Αν αυτή η γυναίκα ήταν ο λόγος που χώρισα με την Άννα, πρέπει να ήταν πολύ σημαντική για εμένα!»

Η φράση αυτή γίνεται σπίθα.

Ποια είναι; Τι ρόλο έπαιξε στην καρδιά, στην καριέρα, στη ζωή του;

Και το πιο τρομακτικό:

Τι μυστικά κουβαλάει για εκείνον — και για τον άνθρωπο που κάποτε ήταν;

Άλλοι λένε πως δεν χρειάζεται να ψάξει πίσω.

Πως οι απαντήσεις για το παρόν βρίσκονται στο τώρα.

Όμως ο ίδιος ξέρει την αλήθεια.

«Δε χρειάζεται να ψάξουμε το παρελθόν, για να βρούμε απαντήσεις στο παρόν.

Εγώ πιστεύω ότι το παρελθόν μας είναι που κάνει τη διαφορά».

Γιατί χωρίς μνήμη δεν γνωρίζεις ποιος είσαι.

Και χωρίς ιστορία, δεν μπορείς να επιλέξεις το μέλλον σου.

Καθώς οι αναμνήσεις επιστρέφουν αποσπασματικά, ο Αντρέας δεν διεκδικεί απλώς τη χαμένη του ταυτότητα.

Διεκδικεί τη δύναμη να αλλάξει τη μοίρα του.

Όμως η μνήμη έχει τίμημα.

Γιατί αυτό που θυμάσαι — μπορεί να σε σώσει, ή να σε καταστρέψει.

«Οι αναμνήσεις σου θα ξαναγυρίσουν Αντρέα. Θα τις ξανακερδίσεις! Όλα θα τα ξανακερδίσεις!»

Η υπόσχεση γίνεται πραγματικότητα.

Και το παρελθόν χτυπάει την πόρτα πιο δυνατά από ποτέ.

Δείτε φωτογραφίες:

Συντελεστές

Απόδοση σεναρίου: Νίκος Μήτσας

Σκηνοθεσία: Ανδρέας Μορφονιός

Πρωταγωνιστούν: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Βασιλική Τρουφάκου, Θάλεια Ματίκα, Ιωάννης Παπαζήσης, Παναγιώτης Εξαρχέας, Αλέξανδρος Κωχ, Εφη Κάντζα, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Βίκυ Βολιώτη, Ακύλλας Καραζήσης, Δανάη Τάγαρη, Σάννυ Χατζηαργύρη, Δανάη Ομορεγκιέ.