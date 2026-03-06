Το τραγούδι με το οποίο θα συμμετάσχει το Ισραήλ στη φετινή Eurovision κυκλοφόρησε επίσημα.

Ο εκπρόσωπος της χώρας είναι ο Νόαμ Μπετάν, ο οποίος επιλέχθηκε νωρίτερα μέσα στη χρονιά μέσω του μουσικού διαγωνισμού «HaKokhav HaBa l’Eurovizyon».

Το τραγούδι του Νόαμ Μπετάν ονομάζεται «Michelle» και αποκαλύφθηκε το βράδυ της Πέμπτης 5 Μαρτίου σε τηλεοπτική μετάδοση. Όπως αναφέρεται, γράφτηκε και συντέθηκε από τον ίδιο τον Νόαμ Μπετάν και τους Ναντάβ Αχαρόνι, Τσλιλ Κλιφί και Γιουβάλ Ραφαέλ. Ο Ραφαέλ, μάλιστα, είχε εκπροσωπήσει το Ισραήλ στη Eurovision του 2025.

Το Ισραήλ θα διαγωνιστεί στο δεύτερο μισό του πρώτου ημιτελικού, που θα γίνει στις 12 Μαΐου στη Βιέννη.

Αυτή τη στιγμή το Ισραήλ βρίσκεται στην έκτη θέση της κατάταξης όσον αφορά τα προγνωστικά.