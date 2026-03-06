Ο Akylas ανέβηκε στη σκηνή του δεύτερου ημιτελικού του Σαν Μαρίνο, χαρίζοντας μια δυναμική εμφάνιση με το τραγούδι του «Ferto».

Ο τραγουδιστής, που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον διαγωνισμό της Eurovision, ανέβηκε στη σκηνή φορώντας σκούφο και πορτοκαλί μπότες. Ο Akylas ολοκλήρωσε το look του με λευκό πουκάμισο και δερμάτινη βερμούδα και γυαλιά ηλίου.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά του Eurovisionworld, η Ελλάδα βρίσκεται στην τέταρτη θέση της κατάταξης, ενώ έως πρόσφατα βρισκόταν στην τρίτη. Ο Akylas πάντως δεν αγχώνεται και μάλιστα αποκάλυψε πρόσφατα πως δεν έχει παίξει ακόμη το τελευταίο του χαρτί.