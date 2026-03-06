Για το πακέτο αλλαγών που προωθεί η κυβέρνηση στο Δημόσιο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ξεκινώντας από την επιστολική ψήφο για τους Έλληνες του εξωτερικού, αναφέρθηκε ο υπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος.

Η επιστολική ψήφος θα εφαρμοστεί στις ευρωεκλογές, καθώς το κανονιστικό πλαίσιο καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέφερε στην ΕΡΤ ο υπουργός, ενώ για τις εθνικές εκλογές τόνισε ότι «υπάρχουν συνταγματικές αμφιβολίες ως προς το αν μπορεί να εφαρμοστεί. Παρ’ όλα αυτά, η Νέα Δημοκρατία θα προτείνει την καθιέρωσή της στην επόμενη συνταγματική αναθεώρηση».

Ο κ. Λιβάνιος ανέφερε ότι στόχος είναι η απλοποίηση της διαδικασίας για τους ετεροδημότες, ώστε να διευρυνθεί η συμμετοχή. Σήμερα, για να στηθεί εκλογικό τμήμα ετεροδημοτών απαιτούνται τουλάχιστον 30 ψηφοφόροι από τον ίδιο δήμο. Αυτό δημιουργεί προβλήματα, ειδικά σε νησιά. Για παράδειγμα, ένας ψηφοφόρος από την Καστοριά που εργάζεται στη Μύκονο χρειάζεται να βρεθούν άλλοι 30 συντοπίτες του για να μπορέσει να ψηφίσει.

«Το υπουργείο εξετάζει τη δημιουργία ενός εκλογικού τμήματος ετεροδημοτών ανά νησί ή μεγάλους δήμους, ώστε περισσότεροι εργαζόμενοι να έχουν πρόσβαση στην κάλπη».

Για το φαινόμενο της αποχής, ο υπουργός σημείωσε ότι οφείλεται είτε σε πολιτικούς λόγους είτε σε αντικειμενικές δυσκολίες, ενώ ανέφερε ότι η «κυβέρνηση προσπαθεί να εξαντλήσει όλα τα θεσμικά εργαλεία ώστε όσοι θέλουν να ψηφίσουν, να μπορούν να το κάνουν».

«Καταργείται ο δεύτερος γύρος και η εκλογή θα γίνεται με 42%. Αν δεν επιτευχθεί το ποσοστό θα συνυπολογίζεται η δεύτερη εναλλακτική ψήφος που θα υπάρχει σε κάθε ψηφοδέλτιο», τόνισε ο υπουργός, ενώ αποκάλυψε ότι υπάρχει πρόταση για ηλεκτρονική ψήφο στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028.

«Θα δημιουργηθούν 400 τμήματα σε όλη τη χώρα. Σε κάθε εκλογικό τμήμα θα υπάρχει παραβάν με τάμπλετ αντί για ψηφοδέλτιο».