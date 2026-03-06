Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας συνεχίζει να ξεχωρίζει στο ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό στερέωμα, προσθέτοντας ακόμη μια σημαντική διάκριση στο ενεργητικό του.

Το CIES Football Observatory τον κατέταξε ανάμεσα στους κορυφαίους επιθετικογενείς μέσους κάτω των 20 ετών, σε μια λίστα που περιλαμβάνει παίκτες από 62 πρωταθλήματα εκτός των πέντε κορυφαίων ευρωπαϊκών λιγκών.

Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται ο Όλιβερ Λούκιτς με δείκτη 1.25, αναγνωριζόμενος ως ο πιο επιδραστικός της κατηγορίας του, ενώ ακολουθούν ο Τζόσουα Νγκακάνα (1.19) και ο Αλφατζό Σισέ (1.16). Η αναγνώριση αυτή επιβεβαιώνει την ανοδική πορεία του Καρέτσα και ενισχύει τις προσδοκίες για μια ενδεχόμενη μεγάλη μεταγραφή στο άμεσο μέλλον.