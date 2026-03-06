Το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό για την 30η αγωνισική της Euroleague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Παρασκευή (6/3).

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν θα έχουν στη διάθεσή τους Βεζένκοβ και Γουόκαπ, ενώ οι «πράσινοι» καίγονται για τη νίκη καθώς έχουν πέσει στη 10η θέση και θέλουν οπωσδήποτε να ανέβουν.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

19:30 Novasports Extra 1 Σάλκε – Αρμίνια Μπίλεφελντ Bundesliga 2

19:30 Novasports 4HD Αναντολού Εφές – Βιλερμπάν Euroleague

21:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Indian Wells

21:00 Novasports 5HD Ερυθρός Αστέρας – Μπάγερν Μονάχου Euroleague

21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αλ Αχλί – Αλ Ίτιχαντ Roshn Saudi League

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Indian Wells

21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός Euroleague

21:30 Novasports Start Μπασκόνια – Παρί Euroleague

21:30 Novasports 3HD Μπάγερν Μονάχου – Γκλάντμπαχ Bundesliga

21:30 Novasports 2HD Κάντιθ – Σαραγόσα Β’ Ισπανίας

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Νάπολι – Τορίνο Serie A

22:00 Novasports 1HD Θέλτα – Ρεάλ Μαδρίτης La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Πρέστον – Όξφορντ EFL Championship

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Γουλβς – Λίβερπουλ FA Cup

22:15 COSMOTE SPORT 9 HD Φαμαλικάο – Αρούκα Liga Portugal