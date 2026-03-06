Απογοήτευση και έντονη δυσαρέσκεια εκφράζουν κυβερνήσεις χωρών του Περσικού Κόλπου για τον τρόπο με τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες χειρίστηκαν την επίθεση στο Ιράν το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, καθώς – όπως υποστηρίζουν – δεν ενημερώθηκαν εγκαίρως για τη στρατιωτική επιχείρηση.

Σύμφωνα με αξιωματούχους από δύο χώρες της περιοχής που μίλησαν στο Associated Press, οι κυβερνήσεις τους αιφνιδιάστηκαν από την επίθεση που πραγματοποίησαν οι ΗΠΑ μαζί με το Ισραήλ. Όπως υποστηρίζουν, δεν υπήρξε έγκαιρη προειδοποίηση ώστε να προετοιμαστούν για τα αντίποινα της Τεχεράνης, τα οποία ήρθαν με κύμα ιρανικών drones και πυραύλων.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι χώρες του Κόλπου είχαν ήδη προειδοποιήσει την Ουάσινγκτον πως μια τέτοια στρατιωτική κλιμάκωση θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή αποσταθεροποίηση σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Ένας από τους αξιωματούχους υπογράμμισε μάλιστα ότι επικρατεί έντονη δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι ο αμερικανικός στρατός δεν προσέφερε επαρκή προστασία στις χώρες της περιοχής. Σύμφωνα με τον ίδιο, η στρατιωτική επιχείρηση φάνηκε να έχει ως βασική προτεραιότητα την προστασία του Ισραήλ και των αμερικανικών δυνάμεων, αφήνοντας τις χώρες του Κόλπου να αντιμετωπίσουν μόνες τους τις επιθέσεις.

Παράλληλα, τα αποθέματα αντιπυραυλικών συστημάτων σε ορισμένα κράτη της περιοχής φέρεται να μειώνονται ταχύτατα, καθώς χρησιμοποιούνται για την αναχαίτιση των επιθέσεων.

Οι αιχμές ενός πρίγκιπα για το Ισραήλ

Παρότι οι επίσημες δημόσιες αντιδράσεις από τις κυβερνήσεις των χωρών του Κόλπου παραμένουν περιορισμένες, αρκετές δημόσιες προσωπικότητες με στενές σχέσεις με τις κυβερνήσεις ασκούν ανοιχτή κριτική στις ΗΠΑ.

Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του πρίγκιπα Τουρκί αλ-Φαΐσαλ, πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος σε συνέντευξή του στο CNN υποστήριξε ότι η σύγκρουση αποτελεί πρωτοβουλία του Ισραήλ.

«Αυτός είναι ο πόλεμος του Νετανιάχου», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κατάφερε να πείσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ να στηρίξει τη στρατηγική του.

Δυσκολίες των ΗΠΑ στην αντιμετώπιση των επιθέσεων με drones

Την ίδια στιγμή, αξιωματούχοι του Πενταγώνου φέρονται να παραδέχθηκαν σε κλειστές ενημερώσεις προς μέλη του Κογκρέσου ότι οι αμερικανικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην αναχαίτιση των επιθέσεων με drones που εξαπολύει το Ιράν.

Οι επιθέσεις αυτές έχουν καταστήσει ευάλωτους ορισμένους στόχους των ΗΠΑ στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών εγκαταστάσεων και βάσεων.

Ο Περσικός Κόλπος στο στόχαστρο της Τεχεράνης

Η περιοχή του Περσικού Κόλπου αποτελεί στρατηγικό στόχο για το Ιράν, καθώς βρίσκεται σε σχετικά μικρή απόσταση από ιρανικές πυραυλικές βάσεις. Πύραυλοι μικρού βεληνεκούς μπορούν να πλήξουν κρίσιμες υποδομές, όπως ενεργειακές εγκαταστάσεις, εμπορικά κέντρα και τουριστικές περιοχές, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει και τη διεθνή αγορά πετρελαίου.

Σύμφωνα με στοιχεία του Associated Press, από την έναρξη της σύγκρουσης το Ιράν έχει εκτοξεύσει τουλάχιστον 380 πυραύλους και περισσότερα από 1.480 drones εναντίον πέντε αραβικών χωρών του Κόλπου.

Οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει τουλάχιστον 13 θανάτους, ενώ ένα από τα πιο σοβαρά περιστατικά σημειώθηκε στο Κουβέιτ. Εκεί, έξι Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν όταν ιρανικό drone έπληξε κέντρο επιχειρήσεων σε πολιτικό λιμάνι, σε απόσταση περίπου 16 χιλιομέτρων από την κύρια στρατιωτική βάση.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η στρατηγική των ΗΠΑ ενδέχεται να μην είναι επαρκώς προετοιμασμένη για την αντιμετώπιση μαζικών επιθέσεων με UAV, κυρίως λόγω της περιορισμένης διαθεσιμότητας συστημάτων αεράμυνας στην περιοχή.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, καθώς και ο πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγός Νταν Κέιν, φέρονται να ενημέρωσαν μέλη του Κογκρέσου ότι δεν θα είναι εφικτή η πλήρης αναχαίτιση των επερχόμενων επιθέσεων, ιδιαίτερα εκείνων που πραγματοποιούνται με drones τύπου Shahed.