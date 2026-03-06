Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία συμφωνία με το Ιράν, παρά μόνο αν η Τεχεράνη παραδοθεί άνευ όρων.

Σε ανάρτηση που έκανε στην πλατφόρμα Truth Social, έγραψε:

«Δεν θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν εκτός από την παράδοση άνευ όρων.

Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους θα εργαστούν ακατάπαυστα για να απομακρύνουν το Ιράν από το χείλος της καταστροφής, μόλις επιλεγεί ένας αποδεκτός νέος ηγέτης.

ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΙΡΑΝ ΜΕΓΑΛΟ ΞΑΝΑ».

Η νέα τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου έγινε λίγη ώρα μετά το νέο κύμα επιθέσεων που εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Παράλληλα, στο Ισραήλ, εκρήξεις ακούστηκαν καθώς ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αεράμυνας για την αναχαίτιση ιρανικών πυραύλων.

Επίσης, το Ισραήλ εξαπέλυσε σφοδρούς βομβαρδισμούς στα νότια προάστια της Βηρυτού, αφού προηγουμένως διέταξε πρωτοφανή εκκένωση ολόκληρης της περιοχής/

Σημειώνεται, ότι το Ισραήλ επέκτεινε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του στον Λίβανο, στοχεύοντας τη Χεζμπολάχ, τη σιιτική οργάνωση που υποστηρίζεται από το Ιράν και αποτελεί κυρίαρχη πολιτική και στρατιωτική δύναμη στη χώρα από τη δεκαετία του 1980. Η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επιθέσεις κατά του Ισραήλ μέσα στην εβδομάδα, δηλώνοντας ότι εκδικείται τον θάνατο του Χαμενεΐ.

Ο 43χρονος, Τζαμάλ Σιφεδίν, που εγκατέλειψε τα νότια προάστια της πόλης, περιέγραψε την κατάσταση στους δρόμους της πρωτεύουσας: «Κοιμόμαστε εδώ στους δρόμους, κάποιοι μέσα στα αυτοκίνητα, άλλοι στο πεζοδρόμιο, άλλοι στην παραλία. Δεν έχω ξανακοιμηθεί ποτέ έτσι στο έδαφος. Αναγκάστηκα να το κάνω. Κανείς δεν έφερε ούτε μία κουβέρτα».

Το Ισραήλ έχει παρέμβει επανειλημμένα στον Λίβανο τις τελευταίες δεκαετίες, με πιο πρόσφατη τη βομβαρδιστική εκστρατεία του 2024 που αποδυνάμωσε σοβαρά τη Χεζμπολάχ. Ωστόσο, η ένταση των επιθέσεων της Παρασκευής φαίνεται να μην έχει προηγούμενο ακόμη και για τα δεδομένα της μακράς ιστορίας πολεμικών συγκρούσεων στη Βηρυτό.