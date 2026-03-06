Η υπουργός Εξωτερικών Τόργκερντουρ Κατρίν Γκουναρσντότιρ ανακοίνωσε πως η κυβέρνηση της Ισλανδίας προτείνει τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος στις 29 Αυγούστου σχετικά με την επανάληψη των διαπραγματεύσεων για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες διακόπηκαν το 2015.

Σχέδιο απόφασης θα παρουσιαστεί στις αρχές της εβδομάδας στο κοινοβούλιο, διευκρίνισε η υπουργός Εξωτερικών κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η Ισλανδία κατέθεσε την υποψηφιότητά της για ένταξη στην Ε.Ε. το 2009, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, έναν χρόνο αφού επλήγη σφοδρά από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.

«Μία σημαντική απόφαση περιμένει τον ισλανδικό λαό», αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά την ισλανδική ανακοίνωση.

«Σε έναν κόσμο όπου οι σφαίρες επιρροής βρίσκονται σε ανταγωνισμό, η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει ένα σταθερό σημείο στήριξης σε ένα μπλοκ που βασίζεται σε αξίες, στην ευημερία και την ασφάλεια», δήλωσε η Ευρωπαία επίτροπος αρμόδια για τη Διεύρυνση Μάρτα Κος.