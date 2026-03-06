Είναι μία Survivor που άφησε έντονα το αποτύπωμά της στη φετινή σεζόν. Δυναμική και ενθουσιώδης στο στίβο μάχης, έντονη στην καλύβα. Δημιούργησε συμπάθειες και αντιπάθειες στο εσωτερικό της ομάδας της και αποχώρησε πικραμένη από λόγια και συμπεριφορές.

Η Φανή Παντελάκη μετά την αποχώρησή της από το Survivor, έκανε τις πρώτες της δηλώσεις για τον ΣΚΑΪ. Εμφανώς συγκινημένη και κρατώντας στα χέρια της το δώρο που της έκανε ο Σταύρος την ώρα της αποχώρησής της, η παίκτρια μιλά για την εμπειρία του Survivor, για όσα έζησε και ένιωσε μέσα στο παιχνίδι, ενώ αποκαλύπτει και ποιος θα ήθελε να κερδίσει το τρόπαιο, τώρα που εκείνη είναι εκτός συναγωνισμού.

«Δεν ήμουν σε μία ομάδα που άξιζε να υπάρχω»

«Νιώθω χάλια που αποχωρώ. Ήταν ένα από τα όνειρά μου να βρίσκομαι εδώ. Υπήρχε ένας καλός λόγος που το έκανα.» αναφέρει η Φανή και συνεχίζει μιλώντας για την ομάδα της: «Δεν ήμουν σε μία ομάδα που άξιζε να υπάρχω και πριν βγω στη μονομαχία μού φέρθηκαν πάρα πολύ άσχημα αλλά όπως λέει και μία παροιμία “ρόδα είναι και γυρίζει”.»

«Το Survivor με τον Γιώργο Λιανό είναι ό,τι καλύτερο»

Για τη συμμετοχή της και για όσα θα της λείψουν η Φανή δηλώνει: «Πάντως έδωσα πάρα πολλά, είμαι σίγουρη ότι έχω αφήσει το στίγμα μου και εδώ. Θα μου λείψετε όλοι, όλοι θα μου λείψουν και πίσω από τις κάμερες. Και αυτό που ζούσα. Και θέλω να πω ότι το Survivor με τον Γιώργο Λιανό είναι ό,τι καλύτερο και ξέρω ότι είμαι δυνατή και ότι είναι όλοι περήφανοι έξω για μένα. Αυτό που θα μου μείνει από το παιχνίδι…

Όταν φτάσαμε στην παραλία και πάτησα το πόδι μου, την πρώτη μέρα που πήγαμε και ήταν ο Λιανός, λέω “όντως βρίσκομαι εδώ;” Γιατί το έβλεπα από τον καναπέ μου. Tο συνειδητοποίησα τη δεύτερη μέρα, του αγωνίσματος και λέω: “εντάξει είναι μαγικό”. Ο Λιανός να σου απευθύνει το λόγο… Άνοιγα στο σπίτι μου την τηλεόραση να δω αυτό το πράγμα που αγαπάω (σ.σ. Survivor), που βρίσκομαι εδώ και είναι αυτός ο άνθρωπος που το παρουσιάζει, γιατί πάντα θα σε έκανε να χαμογελάσεις και έχει απίστευτο χιούμορ. Θα μου λείψουν τα αγωνίσματα γιατί ήμουν πολύ καλή σε αυτά και το έδειξα, απλά υπήρξε μία στιγμή αδυναμίας και το κατάλαβαν όλοι. Θα μου λείψει και η παραλία, γιατί είμαι γυναίκα καλοκαιρινή, δεν μου αρέσει ο χειμώνας. Ξέρω ότι ήμουν για εδώ, αλλά ό,τι έγινε έγινε.»

«Θέλω να το κερδίσει ο Σηφάκης ή ο Σταύρος»

Τέλος, η Φανή Παντελάκη αποκάλυψε και ποιος θα ήθελε να είναι ο νικητής του Survivor:«Αυτός που θέλω να κερδίσει το Survivor, έκανα εικόνα εμένα να σηκώνω άλλο ένα κύπελλο, αλλά εφόσον δεν θα είμαι εγώ, θέλω να το κερδίσει ο Σηφάκης ή ο Σταύρος.»