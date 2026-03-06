Το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle πλέει πλέον στη Μεσόγειο, καθώς διέβη το στενό του Γιβραλτάρ. Η Γαλλία έστειλε το αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή για να προστατεύσει τους πολίτες και τους συμμάχους της που δέχονται πλήγματα από το Ιράν.



Το γαλλικό αεροπλανοφόρο είχε αναπτυχθεί στη βόρεια Ευρώπη στο πλαίσιο αποστολής του ΝΑΤΟ όταν ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε την αποστολή του στη Μέση Ανατολή.



Ο πρόεδρος της Γαλλίας, που θεωρεί ότι η αμερικανοϊσραηλινή επίθεση διεξάγεται εκτός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου, διαβεβαίωσε την Τρίτη ότι η Γαλλία λαμβάνει «αυστηρά αμυντική» θέση.



Ανακοίνωσε την ανάπτυξη σημαντικών στρατιωτικών μέσων, ανάμεσά τους και το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, στην ανατολική Μεσόγειο, στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνει η Γαλλία «για την ασφάλειά της, την ασφάλεια των πολιτών και των βάσεών της, καθώς και των συμμάχων της στην περιοχή».



Η Γαλλία συνδέεται με αμυντικές συμφωνίες με το Κατάρ, το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.