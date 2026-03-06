Έκκληση προς την αυστραλιανή κυβέρνηση να προστατεύσει τις παίκτριες της εθνικής ομάδας γυναικών του Ιράν απευθύνουν οργανώσεις και ακτιβιστές, μετά τις βαριές κατηγορίες που διατυπώθηκαν εναντίον τους από παρουσιαστή της κρατικής τηλεόρασης της χώρας, ο οποίος τις χαρακτήρισε «προδότριες σε καιρό πολέμου».

Οι Ιρανές διεθνείς βρίσκονται στην Αυστραλία για το Κύπελλο Ασίας Γυναικών και την Πέμπτη ηττήθηκαν με 4-0 από την οικοδέσποινα Αυστραλία στη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων. Η τελευταία τους αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή απέναντι στις Φιλιππίνες, πριν από την προγραμματισμένη επιστροφή της αποστολής στο Ιράν.

Η ένταση προκλήθηκε όταν οι παίκτριες δεν τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο πριν από την πρεμιέρα τους απέναντι στη Νότια Κορέα. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο παρουσιαστής της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης Μοχαμάντ Ρεζά Σαχμπαζί κατηγόρησε την ομάδα για έλλειψη πατριωτισμού, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες πρέπει να αντιμετωπίζονται «με μεγαλύτερη αυστηρότητα».

Πριν από τον αγώνα με την Αυστραλία, οι παίκτριες τραγούδησαν κανονικά τον ύμνο και χαιρέτησαν τη σημαία, σε εμφανή αντίθεση με τη στάση που είχαν κρατήσει στο πρώτο παιχνίδι.

Ο επικεφαλής του Συμβουλίου Προσφύγων της Αυστραλίας, Πολ Πάουερ, δήλωσε ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις πως οι αθλήτριες θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν κινδύνους εάν επιστρέψουν στο Ιράν, σημειώνοντας πως ακόμη και ειρηνικές μορφές διαμαρτυρίας στη χώρα έχουν οδηγήσει στο παρελθόν σε βαριές συνέπειες.

Παράλληλα, Ιρανός δημοσιογράφος που ζει στη Γερμανία κάλεσε δημόσια την αυστραλιανή κυβέρνηση να παρέχει προστασία στην ομάδα, προειδοποιώντας ότι οι παίκτριες μπορεί να αντιμετωπίσουν διώξεις, καθώς η «προδοσία» θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρό αδίκημα στο Ιράν.

Η υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας, Πένι Γουόνγκ, δήλωσε ότι η χώρα στηρίζει τον ιρανικό λαό στον αγώνα του για ελευθερία έκφρασης και δικαιώματα, τονίζοντας πως οι γυναίκες στο Ιράν εξακολουθούν να υφίστανται καταπίεση από το καθεστώς.