Ένα εκπληκτικό έργο αντιπροσωπευτικό του σουρεαλισμού θα πωληθεί σε δημοπρασία.

Ο οίκος Bonhams ανακοίνωσε ότι ο μεγαλύτερος πίνακας που δημιουργήθηκε ποτέ από τον θρυλικό Ισπανό καλλιτέχνη Σαλβαδόρ Νταλί, που φέρει τον τίτλο Bacchanale, θα είναι το κεντρικό έργο της ετήσιας εαρινής δημοπρασίας με πίνακες σουρεαλιστών καλλιτεχνών στο Παρίσι αργότερα αυτόν τον μήνα.

Προερχόμενο από μια σημαντική ιδιωτική συλλογή, το Bacchanale δημιουργήθηκε σχολαστικά το 1939 ως σκηνικό για το ομώνυμο μπαλέτο στη Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης. Ο Νταλί όρισε το φιλόδοξο έργο ως το πρώτο του «παρανοϊκό-κριτικό μπαλέτο», ενσωματώνοντας όλες τις ιδέες του σε ένα ολοκληρωμένο έργο τέχνης γράφοντας το λιμπρέτο, σχεδιάζοντας τα κοστούμια και συλλαμβάνοντας το μνημειώδες σκηνικό. Το μπαλέτο συγκέντρωσε σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες, συμπεριλαμβανομένης της χορογράφου Λεονίντ Μασίν και της θρυλικής σχεδιάστριας μόδας Κοκό Σανέλ, οι οποίες συνεργάστηκαν στα κοστούμια και τα αξεσουάρ.

Το ίδιο το έργο τέχνης είναι μια μνημειώδης δημιουργία που αποτελείται από 13 μεγάλα έργα, συμπεριλαμβανομένου ενός τεράστιου φόντου και τεσσάρων σετ καμβάδων, συνολικού μεγέθους άνω των 20 επί 30 μέτρων. Ζωγραφισμένο με σχεδόν φωτογραφική ακρίβεια, το έργο ενσωματώνει τρισδιάστατα στοιχεία και βασικά μοτίβα Νταλί. Κεντρικό θέμα είναι το Όρος της Αφροδίτης, καλυμμένο με έναν μεγάλο κύκνο – σύμβολο της αμαρτίας και της επιθυμίας. Ο Νταλί επέβλεψε προσωπικά τις βασικές λεπτομέρειες του σκηνικού, υφαίνοντας ευφάνταστα στοιχεία όπως μια απρόσωπη ξαπλωμένη γυναίκα, ένα μοτίβο που εμφανίζεται επίσης στον πίνακά του του 1939 L’Énigme sans fin.

«Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ο οίκος Bonhams γιορτάζει τον συναρπαστικό κόσμο του σουρεαλισμού με μια ειδική ανοιξιάτικη δημοπρασία στο Παρίσι», δήλωσε η Έμιλι Μιγιόν, επικεφαλής του τμήματος ιμπρεσιονιστικής & μοντέρνας τέχνης του οίκου στο Παρίσι. «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να προσφέρουμε σε δημοπρασία το Bacchanale, ένα σκηνικό, αλλά πάνω απ’ όλα είναι ο μεγαλύτερος πίνακας που δημιούργησε ο Σαλβαδόρ Νταλί για την Όπερα της Νέας Υόρκης, μια ανεκτίμητη φαντασίωση που μπορεί να γίνει πραγματικότητα για κάθε συλλέκτη».

Το αριστούργημα εκτιμάται ότι θα πωληθεί μεταξύ 200.000 και 300.000 ευρώ.