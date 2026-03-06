Η UEFA παρενέβη άμεσα μετά τον ναζιστικό χαιρετισμό ορισμένων οπαδών της Ρεάλ Μαδρίτης στον αγώνα με την Μπενφίκα. Ένας από τους εμπλεκόμενους εντοπίστηκε από την ασφάλεια του γηπέδου, ενώ η ίδια η Ρεάλ είχε ήδη κινηθεί αυστηρά για το περιστατικό.

Η πειθαρχική επιτροπή της UEFA επέβαλε πρόστιμο 15.000 ευρώ στον ισπανικό σύλλογο και ανακοίνωσε το μερικό κλείσιμο τμήματος του «Μπερναμπέου». Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση: «Στη Ρεάλ Μαδρίτης επιβάλλεται πρόστιμο 15.000 ευρώ και διατάσσεται το κλείσιμο 500 θέσεων στην κάτω νότια κερκίδα για τον επόμενο αγώνα διασυλλογικής διοργάνωσης της UEFA, λόγω ρατσιστικής ή μεροληπτικής συμπεριφοράς των φιλάθλων».

Ωστόσο, το μέτρο τίθεται σε αναστολή για ένα έτος και δεν θα εφαρμοστεί στον αγώνα με τη Μάντσεστερ Σίτι (11/3, 22:00) για τους «16» του Champions League, παρά μόνο εάν υπάρξει επανάληψη ανάλογης συμπεριφοράς σε μελλοντικούς αγώνες της διοργάνωσης.