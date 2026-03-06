Το Κατάρ αναμένει ότι όλοι οι παραγωγοί ενέργειας στον Κόλπο θα σταματήσουν τις εξαγωγές εντός μερικών εβδομάδων και θα προκαλέσουν αύξηση της τιμής του πετρελαίου στα 150 αμερικανικά δολάρια το βαρέλι, δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας του Κατάρ Σάαντ αλ-Καάμπι σε συνέντευξη στους Financial Times που δημοσιεύεται σήμερα.

«Όσες χώρες δεν έχουν κηρύξει κατάσταση ανωτέρας βίας αναμένουμε να το πράξουν τις επόμενες λίγες ημέρες που αυτό συνεχίζεται. Όλοι οι εξαγωγείς της περιοχής του Κόλπου θα χρειαστεί να κηρύξουν κατάσταση ανωτέρας βίας», δήλωσε ο Κάαμπι στους FT.

Ο Κάαμπι είπε ακόμη πως ακόμα κι αν ο πόλεμος σταματήσει αμέσως, το Κατάρ θα χρειαστεί «εβδομάδες ή μήνες» προκειμένου να επιστρέψει σε έναν κανονικό κύκλο διανομών.

Το Κατάρ σταμάτησε την παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) τη Δευτέρα, 3 Μαρτίου, καθώς το Ιράν εξακολούθησε να εξαπολύει πλήγματα σε χώρες του Κόλπου σε αντίποινα για τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Η παραγωγή LNG αντιστοιχεί περίπου στο 20% του παγκόσμιου εφοδιασμού και παίζει μεγάλο ρόλο στην εξισορρόπηση της ζήτησης τόσο στις ασιατικές όσο και στις ευρωπαϊκές αγορές.

Αν και δεν έχουν προκληθεί ζημιές στις υπεράκτιες επιχειρήσεις του Κατάρ, οι συνέπειες στις παράκτιες επιχειρήσεις αναθεωρούνται ακόμη, είπε ο Κάαμπι στην εφημερίδα.