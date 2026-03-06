Μια από τις πιο παράδοξες περιόδους της τελευταίας δεκαετίας φαίνεται να «βιώνει» η παγκόσμια αγορά. Μέχρι στιγμής σε περιόδους γεωπολιτικής έντασης, τα βήματα που έπρεπε να ακολουθήσουν οι επενδυτές ήταν απλά: πώληση μετοχών, αγορά χρυσού, ελβετικών φράγκων και κρατικών ομολόγων. Αυτή την εβδομάδα, όμως, οι κανόνες του παιχνιδιού φαίνεται να έχουν αλλάξει.

Αν και ο χρυσός θεωρείται παραδοσιακά ο «βασιλιάς» των ασφαλών καταφυγίων, αυτή τη φορά δεν μπόρεσε να διατηρήσει τα κέρδη του. Ο λόγος φαίνεται να είναι ο συνδυασμός των υψηλών αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων και του ισχυρού δολαρίου. Όταν τα επιτόκια παραμένουν υψηλά, το κόστος ευκαιρίας της διακράτησης χρυσού (που δεν προσφέρει μερίσματα ή τόκους) γίνεται ασύμφορο για τους θεσμικούς επενδυτές.

Η τιμή spot (XAU=) σταθεροποιήθηκε, σύμφωνα με το Reuters στα 5.118,79 δολάρια ανά ουγγιά, ωστόσο το μέταλλο ολοκληρώνει την εβδομάδα με απώλειες της τάξεως του 3%. Η άνοδος στις αποδόσεις των ομολόγων και η ενίσχυση του δολαρίου λειτούργησαν ανασταλτικά, επισκιάζοντας την παραδοσιακή του αίγλη ως «ασφαλές καταφύγιο».

Η κρίση εμπιστοσύνης στα ομόλογα

Τα κρατικά ομόλογα επλήγησαν από τον φόβο του πληθωρισμού. Η προοπτική μιας παρατεταμένης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή απειλεί να εκτινάξει τις τιμές της ενέργειας, πυροδοτώντας νέες πληθωριστικές πιέσεις. Αυτό αναγκάζει τις Κεντρικές Τράπεζες να διατηρήσουν «επιθετικά» επιτόκια, γεγονός που οδηγεί σε πτώση των τιμών των ομολόγων.

Το δολάριο ως το «τελευταίο καταφύγιο»

Με τα παραδοσιακά μέσα να χάνουν την αίγλη τους, η αγορά φαίνεται να στρέφεται στο δολάριο, όχι απαραίτητα λόγω της «ασφάλειας» που προσφέρει, αλλά λόγω ρευστότητας. Σε συνθήκες απόλυτης αβεβαιότητας το δολάριο παραμένει το πιο ρευστό μέσο παγκοσμίως.

Παρά την επιβράδυνση του ράλι του την Παρασκευή, το αμερικανικό νόμισμα (=USD) οδεύει προς εβδομαδιαία κέρδη της τάξεως του 1,5%. Η ισχύς του τροφοδοτείται τόσο από την αυξημένη ζήτηση για ασφαλή νομίσματα λόγω της γεωπολιτικής κρίσης, όσο και από τις περιορισμένες προσδοκίες των επενδυτών για άμεση μείωση των αμερικανικών επιτοκίων.

«Το φάσμα των πιθανών εκβάσεων του πολέμου έχει διευρυνθεί, περιλαμβάνοντας τόσο την πιθανότητα μιας εξαιρετικά εποικοδομητικής επίλυσης όσο και μιας ιδιαίτερα καταστροφικής», σχολίασε ο Daleep Singh, επικεφαλής διεθνής οικονομολόγος της PGIM Fixed Income.