Ο Μαγκουάιρ κρίθηκε ένοχος για ελαφριά σωματική βλάβη, αντίσταση στη σύλληψη και απόπειρα δωροδοκίας, σε σχέση με το περιστατικό που συνέβη πριν από έξι χρόνια στη Μύκονο, κατά τη διάρκεια επανεξέτασης της υπόθεσης στο Ποινικό Εφετείο της Σύρου. Ο ίδιος χαρακτήρισε τη διαδικασία «χάος» και ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση.

Ο δικηγόρος των αστυνομικών που τραυματίστηκαν προσπαθώντας να τον συλλάβουν, Ιωάννης Παραδείσης, επέκρινε τον ποδοσφαιριστή για την έλλειψη συγγνώμης και ζήτησε επιπλέον κυρώσεις από τους αθλητικούς φορείς: «Τα αρμόδια όργανα οφείλουν να εξετάσουν άμεσα την υπόθεση και να επιβάλουν τις ποινές που επιβάλλει η δικαιοσύνη. Δεν είναι συμβατό με τις αξίες του αθλητισμού και το πρότυπο που οφείλουν να αποτελούν οι κορυφαίοι αθλητές, να συνεχίζει ένας άνθρωπος με ποινικό μητρώο για βία να εμφανίζεται ως παίκτης Premier League και πρότυπο για τους νέους».

Ο Μαγκουάιρ δεν χρειάστηκε να παραστεί στο δικαστήριο και αγωνίστηκε για τη Γιουνάιτεντ στην ήττα 2-1 από τη Νιούκαστλ στο St James’ Park. Η υπόθεση είχε ξεκινήσει σχεδόν έξι χρόνια πριν, μετά από καβγά στις οικογενειακές διακοπές του παίκτη. Παρά τις προσπάθειες να πληρώσει 43.500 λίρες για εξωδικαστικό συμβιβασμό, ο Μαγκουάιρ επέλεξε να συνεχίσει τη δίκη και τώρα φέρει οριστικά ποινική καταδίκη, ανεξαρτήτως της πιθανής προσφυγής στο Αρείο Πάγο.

Δεν επιβλήθηκαν περιορισμοί μετακίνησης, ωστόσο παραμένει ασαφές αν η καταδίκη θα επηρεάσει την έκδοση βίζας για πιθανή συμμετοχή του στο Μουντιάλ με την Εθνική Αγγλίας.