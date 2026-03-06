Η μεταφορά συστοιχίας πυραύλων του αντιαεροπορικού συστήματος Patriot στην Κάρπαθο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Τουρκία, με τον τουρκικό Τύπο να στρέφει τα βέλη του προς την ελληνική κυβέρνηση και προσωπικά προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας. Η υπόθεση επανέφερε στο προσκήνιο τη διαχρονική αντιπαράθεση Άγκυρας και Αθήνας γύρω από τη στρατιωτική παρουσία στα νησιά του Αιγαίου, με διπλωματικές ανακοινώσεις και δημόσιες τοποθετήσεις από τις δύο πλευρές.

Ιδιαίτερη αναφορά στον Έλληνα υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια, κάνει η τουρκική εφημερίδα Sabah, η οποία κυκλοφορεί σήμερα με πρωτοσέλιδο τίτλο «Μην παίζεις με τη φωτιά, Νίκο». Με αυτόν τον τρόπο η τουρκική εφημερίδα αποτυπώνει τη δυσαρέσκεια της Άγκυρας για την απόφαση μεταφοράς συστοιχίας πυραύλων του συστήματος Patriot στο νησί της Καρπάθου.

Στο σχετικό δημοσίευμα υποστηρίζεται ότι «Η Ελλάδα, χρησιμοποιώντας ως πρόφαση τον πόλεμο στο Ιράν, ανέλαβε επικίνδυνες ενέργειες στην περιοχή του Αιγαίου […] Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας εξέφρασε αυστηρή αντίδραση, τονίζοντας ότι οι εξηγήσεις της Ελλάδας δεν είναι σοβαρές και ότι η Τουρκία θα αντιδράσει σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο σε κάθε βήμα της Ελλάδας».

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη ημέρα το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών είχε προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την εξέλιξη αυτή. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ, Οντσού Κετσελί, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα δεν έχει δικαίωμα να προχωρά σε στρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου, επικαλούμενος τις συνθήκες της Λωζάνης και των Παρισίων για να τεκμηριώσει τη θέση της Άγκυρας.

Η ελληνική πλευρά απάντησε άμεσα στις αιτιάσεις αυτές. Η εκπρόσωπος του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, χαρακτήρισε τις τουρκικές αναφορές «ανυπόστατες» και «μονομερείς αιτιάσεις», επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ισχυρισμούς που έχουν επανειλημμένως απορριφθεί από την Αθήνα.

Σε δήλωσή της, η κυρία Ζωχιού ανέφερε ότι «το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου διέπεται από τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάννης του 1923, τη Σύμβαση του Montreux του 1936 και τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1947, στην οποία μάλιστα η Τουρκία δεν είναι καν συμβαλλόμενο μέρος», σημειώνοντας ότι «οι συνθήκες αυτές δεν καταλείπουν καμία αμφιβολία για το καθεστώς των νησιών».

Η ίδια υπογράμμισε ακόμη ότι «Η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη».

Παράλληλα, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του ελληνικού ΥΠΕΞ, η εμπόλεμη κατάσταση που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή «επιτάσσει την αναγκαία αμυντική προπαρασκευή της χώρας. Η επικρατούσα αβεβαιότητα και ο κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου καλούν για σύνεση και νηφαλιότητα, όχι για ανίσχυρες τοποθετήσεις».