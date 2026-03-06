Η Μέση Ανατολή έχει βυθιστεί στο χάος ύστερα από κοινή στρατιωτική επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, κατά την οποία σκοτώθηκε ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Αλί Χαμενεΐ, το Σάββατο.

Τις ημέρες που ακολούθησαν, η Τεχεράνη και οι σύμμαχοί της εξαπέλυσαν αντίποινα σε ολόκληρη την περιοχή, στοχεύοντας το Ισραήλ, αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις σε κράτη του Περσικού Κόλπου και εγκαταστάσεις κρίσιμες για την παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο επικαιροποίησαν τις ταξιδιωτικές οδηγίες τους, προειδοποιώντας τους πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια ή να περιορίζονται μόνο σε απολύτως απαραίτητες μετακινήσεις σε μεγάλα τμήματα της περιοχής.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούν σύστημα αξιολόγησης κινδύνου με επίπεδα απειλής από το Level 1 (άσκηση κανονικής προσοχής) έως το Level 7 (μην ταξιδεύετε). Με την κλιμάκωση της σύγκρουσης, αρκετές χώρες της Μέσης Ανατολής κατατάσσονται πλέον στις υψηλότερες κατηγορίες κινδύνου.

Σύμφωνα με το Ιράν, τουλάχιστον 1.230 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από το Σάββατο, ενώ το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν από επίθεση στην πόλη Μπεΐτ Σεμές. Παράλληλα, έξι Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ στον Λίβανο ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τουλάχιστον τους 77.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) απείλησε ότι θα πλήξει «όλα τα οικονομικά κέντρα» στη Μέση Ανατολή, εντείνοντας τους φόβους ότι σημαντικοί χρηματοοικονομικοί κόμβοι στον Περσικό Κόλπο θα εμπλακούν βαθύτερα στη σύγκρουση.

Μπαχρέιν – Επίπεδο κινδύνου 5

Η κατάσταση ασφαλείας στο Μπαχρέιν έχει επιδεινωθεί σημαντικά. Οι Αρχές προειδοποίησαν ότι, λόγω αναφορών για πυραυλικές επιθέσεις, οι πολίτες θα πρέπει να παραμένουν σε εσωτερικούς χώρους και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες διέταξαν την αποχώρηση μη απαραίτητου προσωπικού και των οικογενειών τους από τη χώρα.

Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι εγκατάσταση σε βιομηχανική ζώνη στο Μααμέρ, όπου βρίσκεται διυλιστήριο πετρελαίου, δέχτηκε επίθεση. Ταυτόχρονα, ιρανικά κρατικά μέσα ανέφεραν ότι καταστράφηκε κτίριο διοίκησης σε αμερικανική αεροπορική βάση στην περιοχή Σεΐχ Ίσα.

Το Ιράν φέρεται επίσης να έπληξε τα κεντρικά γραφεία του Πέμπτου Στόλου του αμερικανικού ναυτικού στη Μανάμα, προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε κτίρια και τερματικά επικοινωνιών. Η εταιρεία Amazon ανακοίνωσε ότι ορισμένα από τα κέντρα δεδομένων της στο Μπαχρέιν και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επλήγησαν επίσης από επιθέσεις drones, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Αίγυπτος – Επίπεδο κινδύνου 4

Η Αίγυπτος δεν έχει εμπλακεί άμεσα στη σύγκρουση, ωστόσο βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής λόγω της εγγύτητας με χώρες που επηρεάζονται από τις συγκρούσεις.

Ο πρόεδρος της χώρας, Αμπντέλ Φατάχ αλ‑Σίσι, τόνισε την ταχύτητα με την οποία εξελίσσονται τα γεγονότα, δηλώνοντας ότι μέσα σε δύο ημέρες σημειώθηκαν «πολύ μεγάλες και ταχείες εξελίξεις» και ότι η Αίγυπτος επιδιώκει τον τερματισμό του πολέμου, αν και εξέφρασε αμφιβολίες για το αν αυτό θα επιτευχθεί.

Σημειώνεται ότι μεγάλοι τουριστικοί προορισμοί όπως το Κάιρο και τα θέρετρα της Ερυθράς Θάλασσας δεν συνοδεύονται προς το παρόν από πρόσθετες προειδοποιήσεις.

Ιράν – Επίπεδο κινδύνου 7

Το Ιράν βρίσκεται στο επίκεντρο της σύγκρουσης και θεωρείται πλέον ένα από τα πιο επικίνδυνα μέρη της περιοχής. Οι Αρχές προειδοποιούν να αποφεύγονται όλα τα ταξίδια, ενώ το αμερικανικό Στέιτ Ντιπάρτμεντ επισημαίνει ότι υπάρχει υψηλός κίνδυνος τρομοκρατίας, απαγωγών, αυθαίρετων συλλήψεων και παράνομων κρατήσεων πολιτών των ΗΠΑ.

Μετά τη δολοφονία του Αλί Χαμενεΐ, το Ιράν εξαπέλυσε εκατοντάδες drones προς το Ισραήλ και χώρες του Κόλπου. Οι επιθέσεις συνεχίστηκαν και στην ίδια την Τεχεράνη, όπου ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις και μαχητικά αεροσκάφη πέταξαν πάνω από την πόλη ύστερα από νέες αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε «μαζικό κύμα επιθέσεων σε υποδομές» στην ιρανική πρωτεύουσα.

Ιράκ – Επίπεδο κινδύνου 7

Το Ιράκ κατατάσσεται επίσης στην υψηλότερη κατηγορία κινδύνου. Οι ταξιδιωτικές οδηγίες προειδοποιούν για τρομοκρατία, απαγωγές, ένοπλες συγκρούσεις και περιορισμένη δυνατότητα παροχής βοήθειας από τις αμερικανικές αρχές.

Την Πέμπτη, πλοίο συγκρούστηκε με πετρελαιοφόρο με σημαία από Μπαχάμες στο λιμάνι Χορ αλ-Ζουμπάιρ, προκαλώντας διαρροή πετρελαίου και ζημιές. Την προηγούμενη ημέρα, ιρακινές δυνάμεις κατέρριψαν drone που επιχειρούσε να πλήξει αμερικανική βάση κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Βαγδάτης.

Παράλληλα, πολιτοφυλακές που υποστηρίζονται από το Ιράν έχουν στοχοποιήσει επανειλημμένα αμερικανικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων σε βάσεις στην Ερμπίλ.

Ισραήλ – Επίπεδο κινδύνου 6

Το Ισραήλ παραμένει ενεργό πεδίο πολέμου. Οι ταξιδιωτικές οδηγίες προτρέπουν τους πολίτες να αποφεύγουν όλα τα ταξίδια, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εγκρίνει την αποχώρηση μη απαραίτητου προσωπικού.

Ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις έχουν σκοτώσει 11 ανθρώπους, ενώ η οργάνωση Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επιθέσεις από τον Λίβανο. Το Ισραήλ απάντησε με πλήγματα στο Ιράν, μεταξύ των οποίων και επίθεση στο προεδρικό γραφείο στην Τεχεράνη, ενώ ανέπτυξε στρατεύματα στον Λίβανο.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, δήλωσε ότι οποιοσδήποτε ηγέτης επιλεγεί για να διαδεχτεί τον Αλί Χαμενεΐ θα αποτελέσει στόχο δολοφονίας.

Ιορδανία – Επίπεδο κινδύνου 6

Η Ιορδανία έχει χαρακτηριστεί ως περιοχή υψηλού κινδύνου, με το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών να συμβουλεύει τους ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη χώρα. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες προτρέπουν τους πολίτες τους να επανεξετάσουν οποιοδήποτε ταξίδι προς τη χώρα.

Σειρήνες αεράμυνας ηχούν συχνά καθώς η χώρα αντιμετωπίζει τόσο ιρανικές επιθέσεις όσο και πτώσεις συντριμμιών από αναχαιτισμένους πυραύλους. Την Τετάρτη, ιρακινή πολιτοφυλακή ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε «ζωτικό στόχο» στην Ιορδανία ως αντίποινα για τις κοινές επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.

Το Σαββατοκύριακο, ο στρατός της Ιορδανίας ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε 49 drones και βαλλιστικούς πυραύλους που κατευθύνονταν προς το ιορδανικό έδαφος. Την Κυριακή, το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι καταγράφηκαν 73 περιστατικά πτώσης αντικειμένων και συντριμμιών πυραύλων σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Φουάντ Αλ-Ματζάλι, δήλωσε ότι το Αμμάν απαίτησε την άμεση διακοπή των επιθέσεων και τον σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ιορδανίας.

Κουβέιτ – Επίπεδο κινδύνου 5

Το Κουβέιτ έχει επίσης δεχτεί άμεσες επιθέσεις και θεωρείται πλέον χώρα υψηλού κινδύνου. Το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών συμβουλεύει να αποφεύγονται όλα τα ταξίδια εκτός από τα απολύτως απαραίτητα και καλεί τους Βρετανούς πολίτες να αναζητούν άμεσα καταφύγιο.

Οι Αρχές προτρέπουν τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών και, σε περίπτωση που δοθεί σχετική εντολή, να παραμένουν σε εσωτερικούς χώρους ή να αναζητούν το πλησιέστερο ασφαλές κτίριο ή καταφύγιο.

Ιρανική επίθεση σε στρατιωτική εγκατάσταση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο έξι Αμερικανών στρατιωτών. Δορυφορικές εικόνες έδειξαν σημαντικές δομικές ζημιές στη βάση Ali Al Salem Air Base, ενώ βίντεο κατέγραψαν drone να εκρήγνυται εντός της περιμέτρου του Camp Buehring.

Σε ξεχωριστό περιστατικό, τρία αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη καταρρίφθηκαν από φίλια πυρά. Παράλληλα, η αμερικανική πρεσβεία στο Κουβέιτ έκλεισε μέχρι νεωτέρας μετά από επίθεση.

Σημειώνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν περισσότερους από 13.000 στρατιώτες στο Κουβέιτ. Την Πέμπτη το πρωί, δεξαμενόπλοιο που έπλεε ανοικτά των ακτών της χώρας συγκλονίστηκε από μεγάλη έκρηξη.

Λίβανος – Επίπεδο κινδύνου 7

Η σύγκρουση έχει επεκταθεί και στον Λίβανο, με το Ισραήλ να διατάζει τους κατοίκους περισσότερων από 80 χωριών στο νότιο τμήμα της χώρας να εκκενώσουν τις περιοχές τους, ενώ η φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ δηλώνει έτοιμη για ανοικτό πόλεμο.

Η τελευταία κλιμάκωση ξεκίνησε όταν η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες και drones προς το βόρειο Ισραήλ νωρίς τη Δευτέρα. Το Ισραήλ απάντησε με κύμα αεροπορικών επιδρομών που προκάλεσαν τον θάνατο 52 ανθρώπων στον Λίβανο, μεταξύ των οποίων Παλαιστίνιος μαχητής και αξιωματούχος πληροφοριών της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Περισσότεροι από 150 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ δεκάδες χιλιάδες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Την Τρίτη το πρωί, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε δύο νέες ομοβροντίες ρουκετών προς το βόρειο Ισραήλ.

Παράλληλα, τα νότια προάστια της Βηρυτού δέχτηκαν σειρά αεροπορικών επιθέσεων νωρίς το απόγευμα χωρίς προειδοποίηση. Ισραηλινά πλήγματα κοντά στην πρωτεύουσα την Πέμπτη άφησαν οκτώ νεκρούς και έξι τραυματίες.

Λιβανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι επιθέσεις έπληξαν δρόμο που οδηγεί στο Διεθνές Αεροδρόμιο Βηρυτού-Ραφίκ Χαρίρι, επικαλούμενα το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Ομάν – Επίπεδο κινδύνου 6

Το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών προειδοποιεί ότι κανένα ταξίδι στο Ομάν δεν μπορεί να θεωρηθεί απολύτως ασφαλές, τονίζοντας ότι η κλιμάκωση της σύγκρουσης στην περιοχή δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους ασφαλείας. Παράλληλα, όσοι βρίσκονται στην πόλη Salalah ή σε ακτίνα 100 χιλιομέτρων καλούνται να αποχωρήσουν το συντομότερο δυνατόν, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα εμπορικά μέσα μεταφοράς.

Η προειδοποίηση εκδόθηκε μετά από επίθεση drone στο μεγαλύτερο λιμάνι της πόλης Salalah την Τρίτη. Το κυβερνητικό γραφείο ενημέρωσης ανακοίνωσε επίσης ότι δύο drones καταρρίφθηκαν στην επαρχία Dhofar, χωρίς να αναφερθούν θύματα.

Παλαιστινιακά Εδάφη – Δυτική Όχθη (Επίπεδο 6) και Γάζα (Επίπεδο 7)

Αν και η εκεχειρία σταμάτησε τις μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις, ο διετής πόλεμος που προκλήθηκε από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 έχει αφήσει μεγάλο μέρος της περιοχής σε ερείπια.

Το Ισραήλ συνεχίζει να πραγματοποιεί επιθέσεις σε στόχους που χαρακτηρίζει ως θέσεις μαχητών, γεγονός που συχνά προκαλεί και θύματα μεταξύ των αμάχων.

Το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών καλεί όλους τους Βρετανούς που βρίσκονται στα Παλαιστινιακά Εδάφη να δηλώσουν την παρουσία τους στις Αρχές.

Κατάρ – Επίπεδο κινδύνου 5

Την Πέμπτη, οι Αρχές του Κατάρ προχώρησαν στην εκκένωση κατοίκων που ζούσαν κοντά στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στη Ντόχα, όταν πύραυλοι αναχαιτίστηκαν πάνω από την πόλη.

Η πολεμική αεροπορία του Κατάρ ανακοίνωσε ότι κατέρριψε επιτυχώς δύο ιρανικά μαχητικά αεροσκάφη τη Δευτέρα, ενώ επίσης αναχαιτίστηκαν επτά βαλλιστικοί πύραυλοι και πέντε drones καθώς οι συνέπειες των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν συνεχίζουν να κλιμακώνονται.

Το αμερικανικό Στέιτ Ντιπάρτμεντ διέταξε την αποχώρηση μη απαραίτητου προσωπικού και των οικογενειών τους από το Κατάρ την Τρίτη, μετά την ανακοίνωση του ιρανικού στρατού ότι εξαπέλυε επιθέσεις κατά της αεροπορικής βάσης Al Udeid Air Base, η οποία φιλοξενεί έως και 10.000 στρατιώτες και αποτελεί το βασικό προωθημένο αρχηγείο της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών.

Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για θύματα ή ζημιές στη βάση.

Σαουδική Αραβία – Επίπεδο κινδύνου 6

Το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών συμβουλεύει να αποφεύγονται όλα τα ταξίδια εκτός από τα απολύτως απαραίτητα προς την Ανατολική Επαρχία και την Επαρχία του Ριάντ, ενώ προειδοποιεί να αποφεύγονται όλα τα ταξίδια σε απόσταση μικρότερη των 10 χιλιομέτρων από τα σύνορα της χώρας με την Υεμένη.

Την Τετάρτη, η εγκατάσταση της Aramco στο Ras Tanura δέχτηκε επίθεση για δεύτερη φορά. Την Τρίτη, ιρανική επίθεση έπληξε την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ριάντ, προκαλώντας «περιορισμένη πυρκαγιά», σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας.

Η πρεσβεία παραμένει πλέον κλειστή μέχρι νεωτέρας και προειδοποίησε για πιθανή επικείμενη πυραυλική επίθεση πάνω από την πόλη Dhahran, στην ανατολική Σαουδική Αραβία, όπου βρίσκεται αμερικανικό προξενείο και η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία Saudi Aramco.

Παράλληλα, οι αμερικανικές αρχές συμβούλευσαν τους πολίτες τους που βρίσκονται στη Dhahran να μην βγαίνουν από τα σπίτια τους και να παραμένουν σε ασφαλές καταφύγιο.

Συρία – Επίπεδο κινδύνου 7

Παρότι η Συρία και το Ιράν θεωρούνταν παλαιότερα στενοί σύμμαχοι, η κατάρρευση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ-Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024 έχει οδηγήσει τις δύο χώρες σε κατάσταση αντιπαράθεσης.

Η Συρία καταδίκασε τις «βίαιες επιθέσεις» του Ιράν εναντίον αραβικών χωρών. Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν το Σάββατο όταν ιρανικός πύραυλος έπληξε κτήριο στη νότια συριακή πόλη Sweida.

Συντρίμμια άλλων πυραύλων έπεσαν επίσης στην πόλη Quneitra και στη λεκάνη του Yarmouk στην επαρχία Daraa, στη νότια Συρία.

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα – Επίπεδο κινδύνου 5

Πολλοί ταξιδιώτες περιέγραψαν «τρομακτικές εμπειρίες» όταν βρέθηκαν παγιδευμένοι στην περιοχή μετά τα αντίποινα του Ιράν, τα οποία στόχευσαν δημοφιλείς τουριστικούς και επιχειρηματικούς προορισμούς, μεταξύ των οποίων το Ντουμπάι και το Αμπού Ντάμπι.

Το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών συμβουλεύει πλέον να αποφεύγονται όλα τα ταξίδια εκτός από τα απολύτως απαραίτητα προς τη χώρα, μετά από επιθέσεις ιρανικών πυραύλων που προκάλεσαν φόβο και αναστάτωση σε μια περιοχή που μέχρι το Σάββατο θεωρούνταν ιδιαίτερα ασφαλής.

Οι Αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων επιχείρησαν να καθησυχάσουν κατοίκους και επισκέπτες, επισημαίνοντας ότι το σύστημα αεράμυνας της χώρας συγκαταλέγεται στα πιο προηγμένα στον κόσμο και ότι κατέρριψε drones και πυραύλους.

Την Πέμπτη, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι ένας βαλλιστικός πύραυλος και έξι drones έπεσαν στη χώρα αφού η Τεχεράνη εκτόξευσε συνολικά 131 drones.

Στο Άμπου Ντάμπι, έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν συντρίμμια από drones έπεσαν στο έδαφος μετά την αναχαίτισή τους από τα συστήματα αεράμυνας.

Το Σαββατοκύριακο, παρότι οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι όλες οι αεροπορικές επιθέσεις αναχαιτίστηκαν, συντρίμμια από καταρριφθέντα όπλα προκάλεσαν πυρκαγιές σε εμβληματικές τοποθεσίες του Ντουμπάι.

Βίντεο και φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν φωτιά έξω από το Fairmont Hotel στο τεχνητό νησί Palm Jumeirah, φλόγες να αγγίζουν την πρόσοψη του ξενοδοχείου Burj Al Arab και καπνό να υψώνεται κοντά στον ουρανοξύστη Burj Khalifa.

Υεμένη – Επίπεδο κινδύνου 7

Οι Αρχές καλούν όσους βρίσκονται στη χώρα να την εγκαταλείψουν άμεσα. Οι υπηρεσίες των πρεσβειών έχουν ανασταλεί, ενώ όλο το διπλωματικό και προξενικό προσωπικό έχει αποσυρθεί.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου επισημαίνει επίσης ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να βοηθήσει Βρετανούς πολίτες να φύγουν από την Υεμένη και ότι δεν υπάρχουν διαδικασίες εκκένωσης.

Η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρή ανθρωπιστική και πολιτική κρίση λόγω του μακροχρόνιου εμφυλίου πολέμου. Μετά την κλιμάκωση της σύγκρουσης το Σάββατο, οι αντάρτες Χούθι στην Υεμένη εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους προς το Ιράν.