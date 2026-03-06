Σειρά εκρήξεων στο Τελ Αβίβ έπειτα από συναγερμό για ιρανική πυραυλική επίθεση, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP.

«Εδώ και λίγη ώρα, ο στρατός εντόπισε πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από τον Ιράν με κατεύθυνση το έδαφος του κράτους του Ισραήλ. Τα αντιαεροπορικά συστήματα έχουν ενεργοποιηθεί για να αναχαιτίσουν την απειλή», αναφέρεται σε ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Η υπηρεσία Πρώτων Βοηθειών Magen David Adom δεν έχει να αναφέρει τραυματισμούς μέχρι στιγμής.