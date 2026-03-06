Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι ορισμένες χώρες έχουν ξεκινήσει προσπάθειες διαμεσολάβησης στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Η απάντησή μας προς αυτές είναι σαφής: είμαστε προσηλωμένοι σε μία διαρκή ειρήνη στην περιοχή».

«Αλλά δεν έχουμε τον παραμικρό δισταγμό για την υπεράσπιση της αξιοπρέπειας και της κυριαρχίας μας επί της χώρας μας», πρόσθεσε.

Το Ιράν ανακοίνωσε πως επιτέθηκε σε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ

Ο Ιρανικός στρατός δήλωσε σήμερα ότι επιτέθηκε σε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και υποσχέθηκε να συνεχίσει τα πλήγματά του ενώ απείλησε να θεωρήσει στόχους «όλες τις εγκαταστάσεις» της περιφέρειας του Ιρακινού Κουρδιστάν, αν Κούρδοι μαχητές εισέλθουν στο έδαφος της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Στη διάρκεια των τελευταίων ωρών, διάφοροι τύποι καταστροφικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών των χερσαίων στρατιωτικών δυνάμεων έβαλαν στόχο μεγάλο αριθμό αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στο Κουβέιτ», ανακοίνωσαν οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση. «Οι επιθέσεις αυτές θα συνεχισθούν τις επόμενες ώρες», προειδοποίησε.

«Μέχρι τώρα έχουν στοχοθετηθεί μόνο οι βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, καθώς και οι αποσχιστικές ομάδες στην περιοχή», υπογράμμισε εξάλλου το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr, επικαλούμενο επιστολή του ιρανικού Συμβουλίου Άμυνας.

Αυτό το τελευταίο προειδοποίησε πως, αν μαχητές εισέλθουν στο Ιράν, τότε «όλες οι εγκαταστάσεις της περιφέρειας του Ιρακινού Κουρδιστάν θα γίνουν στόχοι».

Εξάλλου οι αρχές των Κούρδων του Ιράκ ανακοίνωσαν σήμερα ότι η παραγωγή σε πετρελαιοπηγή, την οποία εκμεταλλεύεται η αμερικανική εταιρεία HKN Energy, διακόπηκε έπειτα από επίθεση.

Πηγή στις δυνάμεις ασφαλείας είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως η επίθεση πραγματοποιήθηκε χθες, Πέμπτη, από δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

«Μια οργάνωση απαγορευμένη στο Ιράκ εξαπέλυσε τρομοκρατική επίθεση εναντίον της πετρελαιοπηγής της ΗΚΝ στην περιοχή του Σαρσάνγκ» στην επαρχία Ντόχουκ, προκαλώντας ζημιές στην πετρελαιοπηγή και «διακόπτοντας την παραγωγή», ανακοίνωσε το υπουργείο Φυσικών Πόρων της περιφέρειας του Ιρακινού Κουρδιστάν.

Bloomberg: Κανένα πετρελαιοφόρο δεν πέρασε τα Στενά του Ορμούζ το τελευταίο 24ωρο

Η ναυτιλία μέσω των Στενών του Ορμούζ έχει σχεδόν σταματήσει, καθώς δεν έχει περάσει κανένα πετρελαιοφόρο τις τελευταίες 24 ώρες.