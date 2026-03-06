Το 80% των γυναικών έχει βιώσει εργασιακό burnout, ενώ σχεδόν οι μισές αντιμετωπίζουν υπερβολικό φόρτο εργασίας και ευθύνες φροντίδας. Παρά την πρόοδο στην συμπερίληψη και την αναγνώριση του well-being, η έλλειψη ασφάλειας στις καταγγελίες περιστατικών παρενόχλησης και οι προκλήσεις στην ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής αναδεικνύουν τις διαρθρωτικές αδυναμίες του εργασιακού περιβάλλοντος. Αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας της Deloitte Ελλάδος «Her Work. Her Voice», της πρώτης πανελλαδικής καταγραφής που υλοποίησε για την εργασιακή εμπειρία των γυναικών, με 1.200 συμμετοχές.

Συμπερίληψη: Θετική συνολική εικόνα, με διαφοροποιήσεις στην πορεία της καριέρας

Παρότι το 87% των γυναικών δηλώνει ότι νιώθει σε κάποιο βαθμό συμπερίληψη, η εικόνα αυτή μεταβάλλεται όσο η καριέρα προχωρά. Στο ξεκίνημα της εργασιακής διαδρομής τους, οι συμμετέχουσες στην έρευνα εμφανίζονται ιδιαίτερα αισιόδοξες για τις προοπτικές ανέλιξης. Ωστόσο, η εμπιστοσύνη στην ισότητα των ευκαιριών διαβρώνεται σταδιακά. Η συσσώρευση ευθυνών – επαγγελματικών και οικογενειακών – και ο αυξανόμενος φόρτος εργασίας επηρεάζει την επαγγελματική εμπειρία ανάλογα με το ηλικιακό στάδιο.

Δομικές προκλήσεις: Burnout, φόρτος εργασίας και ευθύνες φροντίδας

Παρά τη θετική συνολική εικόνα, η επαγγελματική εξουθένωση αναδεικνύεται ως μία από τις πιο έντονες πραγματικότητες: το 80% των γυναικών δηλώνει ότι έχει βιώσει burnout, με τα ποσοστά να εντείνονται στα μεσαία και τα μεταγενέστερα στάδια της καριέρας.

Περισσότερες από τις μισές συμμετέχουσες περιγράφουν τον φόρτο εργασίας τους ως κατά περιόδους υπερβολικό ή δυσκολότερα διαχειρίσιμο, ενώ σχεδόν οι μισές έχουν ευθύνες φροντίδας. Παρότι το 54% δηλώνει ότι οι ευθύνες αυτές δεν τους έχουν επηρεάσει στην καριέρα τους, το 42% των συμμετεχουσών συνολικά αναφέρει ότι έχουν λειτουργήσει αρνητικά για τις επαγγελματικές τους ευκαιρίες – με την τάση αυτή να είναι πιο έντονη στις ηλικίες 37–44 – γεγονός που αναδεικνύει τη σύνδεση μεταξύ φροντίδας και επαγγελματικής εξέλιξης.

Μερική κατάκτηση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και ευέλικτη εργασία

Η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής (work-life balance) αποτελεί μια ζητούμενη αλλά ακόμη μερική κατάκτηση για την πλειονότητα των γυναικών. Παρά τη σταδιακή βελτίωση των συνθηκών, μόλις το ένα τρίτο των συμμετεχουσών δηλώνει ικανοποιημένο από τα τρέχοντα επίπεδα ισορροπίας. Ωστόσο, καταγράφεται μια θετική τάση ως προς την αποδοχή της ευέλικτης εργασίας και του δικαιώματος στην αποσύνδεση, τα οποία αναγνωρίζονται πλέον ως οργανικά και νόμιμα στοιχεία της σύγχρονης εργασιακής πραγματικότητας.

Το πλέον αξιοσημείωτο εύρημα αφορά στο γεγονός ότι η παροχή ευέλικτων μορφών εργασίας δεν διασφαλίζει αυτόματα την ισορροπία. Η μελέτη αναδεικνύει ότι το κλειδί για την ευημερία των εργαζομένων γυναικών δεν βρίσκεται μόνο στην πρόσβαση σε ευέλικτες επιλογές, αλλά στον τρόπο με τον οποίο αυτές συνδυάζονται με την ένταση του φόρτου εργασίας και τις καθημερινές απαιτήσεις του εργασιακού περιβάλλοντος.

Έλλειμμα ασφάλειας στις καταγγελίες περιστατικών

Το 51% των γυναικών δηλώνει ότι έχει βιώσει περιθωριοποιητικές ή παρενοχλητικές συμπεριφορές στον χώρο εργασίας. Το φαινόμενο δεν γνωρίζει ηλικιακά όρια, αν και εμφανίζεται συχνότερα στα πρώτα και τα μεσαία στάδια της καριέρας.

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι τα περισσότερα περιστατικά δεν καταγγέλλονται. Ο φόβος των αντιποίνων και η κανονικοποίηση τέτοιων συμπεριφορών δείχνουν ότι η πραγματική έκταση του προβλήματος είναι πολύ μεγαλύτερη από την καταγεγραμμένη.

Τι καθορίζει την παραμονή σε έναν οργανισμό

Η πρόθεση των γυναικών να παραμείνουν στον οργανισμό τους συνδέεται σταθερά, ανεξαρτήτως ηλικίας, με συγκεκριμένους παράγοντες: τις ανταγωνιστικές αποδοχές και παροχές, την αναγνώριση της προσφοράς, τις ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης, την υποστηρικτική ηγεσία και την υγιή εταιρική κουλτούρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε επίπεδο συνολικής ικανοποίησης από το εργασιακό περιβάλλον, το 43% των γυναικών δηλώνει ικανοποιημένο και το 15% πολύ ικανοποιημένο, ενώ το 25% διατηρεί ουδέτερη στάση.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει ότι, παρά τις προκλήσεις που καταγράφονται, η εργασιακή εμπειρία διαμορφώνεται από ένα σύνθετο σύνολο παραγόντων που επηρεάζουν διαφορετικά κάθε στάδιο της επαγγελματικής πορείας.

Η Αναλία Κόκκορη, Partner, People and Purpose Leader της Deloitte Ελλάδος, σημείωσε σχετικά: «Η έρευνα Her Work. Her Voice αποτυπώνει μια σύνθετη και πολυεπίπεδη πραγματικότητα. Από τη μία, καταγράφεται πρόοδος ως προς τη συμπερίληψη και την αναγνώριση της σημασίας του well-being. Από την άλλη, τα υψηλά ποσοστά επαγγελματικής εξουθένωσης και η επίδραση των ευθυνών φροντίδας επιβεβαιώνουν ότι η συζήτηση για την ισότητα στον χώρο εργασίας χρειάζεται να εστιάσει ακόμη περισσότερο στην καθημερινότητα και τις πρακτικές υποστήριξης των γυναικών σε όλα τα στάδια της επαγγελματικής τους διαδρομής».

Η Deloitte, αξιοποιώντας τη διεθνή τεχνογνωσία και εμπειρία της στο πεδίο της συμπερίληψης και της οργανωσιακής κουλτούρας, συμβάλλει ενεργά στον διάλογο για βιώσιμα και δίκαια εργασιακά περιβάλλοντα. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιεί πρωτοβουλίες όπως το SHE Leads -την κλειστή ομάδα ηγεσίας της Deloitte για την ενδυνάμωση της επαγγελματικής εξέλιξης των γυναικών, με την υποστήριξη της ανώτατης διοίκησης-καθώς και δράσεις με οργανισμούς όπως οι Lean In και The Boardroom, ενώ μέσω του προγράμματος ηγεσίας “Shatter the Glass Ceiling!” και στοχευμένων δράσεων upskilling και STEM empowerment ενισχύει έμπρακτα την επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών. Παράλληλα, παρέχει δομές υποστήριξης της μητρότητας και της γονεϊκότητας, διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον που προάγει την ανάπτυξη των γυναικών σε κάθε στάδιο της επαγγελματικής τους πορείας.