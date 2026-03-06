Πακιστανικές και αφγανικές δυνάμεις αντάλλαξαν πυρά σε δεκάδες σημεία κατά μήκος των συνόρων τους την Παρασκευή, ενώ ο ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι η νέα σύγκρουση των δύο χωρών έχει οδηγήσει στον εκτοπισμό περισσότερων από 100.000 ανθρώπων.

Οι πολεμικές επιχειρήσεις περιλαμβάνουν πακιστανικές αεροπορικές επιδρομές κατά εγκαταστάσεων της κυβέρνησης των Ταλιμπάν, όπως η αεροπορική βάση Μπαγκράμ, βόρεια της Καμπούλ.

Το υπουργείο Άμυνας του Αφγανιστάν ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις των Ταλιμπάν έπληξαν πακιστανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις κατά μήκος των συνόρων μήκους 2.600 χιλιομέτρων, καταστρέφοντας πολλά φυλάκια και καταρρίπτοντας ένα drone.

Πακιστανικές πηγές ασφαλείας ανέφεραν ότι πραγματοποίησαν επιχειρήσεις ξηράς και αέρος κατά στρατιωτικών στόχων, συμπεριλαμβανομένης της Κανταχάρ -της καρδιάς των Ταλιμπάν, όπου διαμένει η ηγεσία τους-, καταστρέφοντας αρκετά αφγανικά συνοριακά φυλάκια.

Κάτοικοι συνοριακών πόλεων δήλωσαν στο Reuters ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις ξεκινούν ανταλλαγή σφοδρών πυρών πυροβολικού μετά τη δύση του ηλίου, θέτοντας σε κίνδυνο τα σπίτια των αμάχων, την ώρα ακριβώς που οι οικογένειες συγκεντρώνονται για το δείπνο τους κατά τον ιερό μήνα του Ραμαζανιού.

Αρκετές χώρες έχουν προσφερθεί να διαμεσολαβήσουν για την επίτευξη εκεχειρίας, με πιο πρόσφατη την Τουρκία, αν και ο πόλεμος στο Ιράν έχει αποσπάσει την προσοχή των περισσότερων κρατών του Κόλπου που είχαν επιχειρήσει να παρέμβουν.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος του Πακιστάν, Μοσαράφ Ζαΐντι, δήλωσε ότι δεν διεξάγονται διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

«Δεν υπάρχει τίποτα για το οποίο να συζητήσουμε. Δεν θα υπάρξει διάλογος ούτε διαπραγματεύσεις», δήλωσε στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο του Πακιστάν. «Η τρομοκρατία από το Αφγανιστάν πρέπει να σταματήσει – αυτό είναι πρόβλημα του Αφγανιστάν. Η ευθύνη του Πακιστάν είναι να προστατεύει τους πολίτες του».

Η σύγκρουση ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα με πακιστανικές αεροπορικές επιδρομές εντός του αφγανικού εδάφους, τις οποίες το Ισλαμαμπάντ υποστήριξε ότι στόχευαν οχυρά μαχητών. Το Αφγανιστάν χαρακτήρισε τα πλήγματα ως παραβίαση της κυριαρχίας του και ανακοίνωσε επιχειρήσεις αντιποίνων.

Το Ισλαμαμπάντ υποστηρίζει ότι η Καμπούλ παρέχει ασφαλές καταφύγιο σε μαχητές που εξαπολύουν επιθέσεις κατά του Πακιστάν από το αφγανικό έδαφος. Οι Ταλιμπάν έχουν διαψεύσει ότι βοηθούν τέτοιες ομάδες, δηλώνοντας ότι η μαχητικότητα στο Πακιστάν αποτελεί εσωτερικό του πρόβλημα.