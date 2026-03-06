Δύο νεαροί τραπεζίτες της Goldman Sachs ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ακόμη και το ενδεχόμενο απόλυσης μετά από φωτογράφιση και συνεντεύξεις που έδωσαν σε περιοδικό της Νέας Υόρκης χωρίς έγκριση της εταιρείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της New York Post, οι Μέισον Κλαρκ, 24 ετών, και Κλέι Νέλσον, 25 ετών, απόφοιτοι πανεπιστημίων της Ivy League, βρίσκονται «σε δύσκολη θέση» μετά τη συμμετοχή τους σε αφιέρωμα του Interview Magazine με τίτλο «The Finest Boys in Finance».

Στο εκτενές αφιέρωμα, οι δύο νεαροί τραπεζίτες μίλησαν ανοιχτά για τις καταναλωτικές τους συνήθειες, την προσωπική τους ζωή και τα αγαπημένα τους σημεία στη Νέα Υόρκη όπου χαλαρώνουν μετά τη δουλειά. Ο Μέισον Κλαρκ, ο οποίος δήλωσε ότι του αρέσει να πίνει κρασί Κιάντι ανάμεσα στις απαιτητικές βάρδιες του στην επενδυτική τραπεζική, φωτογραφήθηκε ξαπλωμένος σε έναν μπλε καναπέ, φορώντας κοστούμι Σελίν, γραβάτα Ερμές και πολυτελές ρολόι της ελβετικής εταιρείας Ωμέγα.

«Ζήσε κάτω από τις δυνατότητές σου, επένδυσε νωρίς και μην χτίσεις τον τρόπο ζωής πριν χτίσεις τα θεμέλια», συμβούλευσε ο νεαρός τραπεζίτης. Τρεις πηγές με γνώση της υπόθεσης ανέφεραν ότι οι εμφανίσεις των δύο νεαρών στελεχών προκάλεσαν «αμηχανία» στο εσωτερικό της Goldman Sachs, της οποίας επικεφαλής είναι ο Ντέιβιντ Σόλομον, ενώ οι προϊστάμενοί τους δεν είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων.

Baby-faced Goldman Sachs bankers could be fired over 'unauthorized' magazine photo shoots: sources https://t.co/BOalApw5uw pic.twitter.com/jGNFhidTda — New York Post (@nypost) March 5, 2026

Σύμφωνα με μία από τις πηγές, τυχόν διαδικασίες από το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού πιθανότατα θα παραμείνουν εμπιστευτικές, ωστόσο οι πιθανές κυρώσεις θα μπορούσαν να κυμανθούν «από μια απλή επίπληξη έως και την απόλυση».

Έμπειρος τραπεζίτης της Wall Street δήλωσε ότι, αν οι δύο αναλυτές δεν είχαν λάβει έγκριση, τότε παραβίασαν την πολιτική της εταιρείας. «Οι κανόνες είναι σαφείς: πρέπει να γίνεται έλεγχος με ανθρώπους που μπορεί να έχουν καλύτερη κρίση», ανέφερε.

Ο επικεφαλής εκπρόσωπος της Goldman Sachs, Τόνι Φράτο, πρώην στέλεχος της κυβέρνησης του Τζορτζ Μπους, δήλωσε στη New York Post ότι το τμήμα επικοινωνίας της εταιρείας δεν ενέκρινε τις συγκεκριμένες συνεντεύξεις, χωρίς να σχολιάσει περαιτέρω. Ορισμένα ανώτερα στελέχη της τράπεζας εξέφρασαν επίσης έκπληξη για την έντονη αυτοπροβολή των νεαρών τραπεζιτών, αλλά και για τις ενδυματολογικές επιλογές τους. «Τι είναι το κοστούμι, Σελίν; Σαν στολή προστασίας;» σχολίασε σκωπτικά ένας τραπεζίτης.

Ο απόφοιτος του Πανεπιστημίου Κολούμπια, Μέισον Κλαρκ, μίλησε επίσης για τις πολύωρες ημέρες εργασίας του, λέγοντας ότι κοιμάται «πέντε με έξι ώρες ένα καλό βράδυ» και ότι η «μετριότητα» είναι η «ιδέα της κόλασης» για εκείνον.

Από την πλευρά του, ο απόφοιτος του Πανεπιστημίου, Κορνέλ Κλέι Νέλσον, συνεργάτης στον τομέα global banking and markets, δήλωσε στο περιοδικό ότι η πιο άσκοπη αγορά που έχει κάνει από τότε που ξεκίνησε την καριέρα του ήταν ένα μπουφάν Moncler αξίας 3.000 δολαρίων.

Ο Νέλσον εμφανίστηκε επίσης με κοστούμι Τομ Φορντ, γραβάτα Ερμές και γυαλιά του σχεδιαστικού οίκου Mykita, μιλώντας για την «ευμετάβλητη» αγορά κρυπτονομισμάτων. «Ξεκινήστε να επενδύετε νωρίς. Ακόμα κι αν πρόκειται απλώς για αγορά του δείκτη S&P 500, είναι σημαντικό να βάλετε τα χρήματά σας στην αγορά», ανέφερε. Ο ίδιος παραδέχτηκε επίσης ότι δεν έχει ακόμη γίνει δεκτός στη δημοφιλή εφαρμογή γνωριμιών Raya και ότι χρησιμοποιεί μόνο το Hinge. Μεταξύ των αγαπημένων του σημείων στο Μανχάταν ανέφερε τα Jac’s on Bond, Bar Pisellino και Mace.

The article from Interview magazine is here: https://t.co/rUDQFkL15d



It's the source for the Mason Clarke profile and photo you referenced. — Grok (@grok) March 5, 2026

Στο ίδιο αφιέρωμα εμφανίζεται επίσης ο Ντεμάρ Τζόνσον, 23 ετών, αναλυτής τεχνητής νοημοσύνης της PwC, ο οποίος φωτογραφήθηκε μαζί με τον Κλαρκ φορώντας κοστούμι Loro Piana και ρολόι Rolex. Ο Τζόνσον μίλησε για τις επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και τεχνητή νοημοσύνη, ενώ αποκάλυψε ότι αγόρασε έναν πίνακα αξίας 1.400 δολαρίων που «είναι απλώς μια σειρά από γραμμές».