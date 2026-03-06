Συνάντηση στο υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας πραγματοποιήθηκε μεταξύ του πρέσβη της Ελλάδας στην Άγκυρα, Θεόδωρου Μπιζάκη, και του υφυπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, Αλί Οζέλ, κατά την οποία συζητήθηκαν ζητήματα διμερών σχέσεων, συνεργασίας και εξελίξεων στην περιοχή.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε τη συνάντηση σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Χ, υπογραμμίζοντας πως «ο υφυπουργός μας, Αλί Οζέλ, δέχτηκε τον πρέσβη της Ελλάδας στην Άγκυρα, Θεόδωρο Μπιζάκη, στο πλαίσιο εθιμοτυπικής επίσκεψης. Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα διμερών σχέσεων, συνεργασίας και περιφερειακών εξελίξεων».