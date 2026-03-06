Σοκαρισμένες και βαθιά ανήσυχες φαίνεται πως είναι οι πριγκίπισσες Μπεατρίς και Ευγενία μετά το δημόσιο σκάνδαλο και τη σύλληψη του πατέρα τους, του πρώην πρίγκιπα Άντριου.

Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο Us Weekly, οι δύο κόρες του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ και της πρώην συζύγου του, Σάρα Φέργκιουσον, έχουν αναγκαστεί να αλλάξουν τα σχέδιά τους για δημόσιες εμφανίσεις αλλά και τον προγραμματισμό τους για το υπόλοιπο της χρονιάς. Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, οι δύο αδελφές, που δεν είναι ενεργά εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας, «δεν ανησυχούν τόσο για το ενδεχόμενο ο Άντριου να συλληφθεί και να φυλακιστεί, ωστόσο είναι τρομοκρατημένες που εμπλέκεται σε αυτή την υπόθεση και φοβούνται ότι μπορεί να υπάρξουν και άλλες αποκαλύψεις».

Οι πριγκίπισσες βρέθηκαν αντιμέτωπες με μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, καθώς παρακολούθησαν τον πατέρα τους να χάνει τους τίτλους του, συμπεριλαμβανομένων των τίτλων του πρίγκιπα και του δούκα της Υόρκης τον Οκτώβριο του 2025. Παράλληλα, είδαν τον Άντριου να συλλαμβάνεται στις 19 Φεβρουαρίου, την ημέρα των 66ων γενεθλίων του, μετά τη δημοσιοποίηση εγγράφων που σχετίζονται με τον εκλιπόντα Τζέφρι Έπστιν.

Inside Princess Beatrice and Princess Eugenie’s ‘horrified’ reaction to ex-Prince Andrew’s arrest https://t.co/4AF4OsXIqJ pic.twitter.com/B0pPkD6glo — Page Six (@PageSix) March 6, 2026

Ο πρώην πρίγκιπας κατηγορείται για ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα. Επιπλέον, του δόθηκε εντολή να εγκαταλείψει τη μακροχρόνια κατοικία του στο Royal Lodge, κάτι που έκανε τον προηγούμενο μήνα. Η κατάσταση έχει αποδειχτεί «καταστροφική» για τις κόρες του, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η οποία σημείωσε ότι «στο Λονδίνο όλοι μιλούν γι’ αυτό».

Περιορίζουν τις δημόσιες εμφανίσεις τους

Μια δεύτερη πηγή δήλωσε στο ίδιο μέσο ότι η Μπεατρίς και η Ευγενία, η οποία εθεάθη στις 24 Φεβρουαρίου μαζί με τον σύζυγό της, Τζακ Μπρούκσμπανκ, σκοπεύουν να περιορίσουν τις δημόσιες εμφανίσεις τους στο άμεσο μέλλον. «Δεν σχεδιάζουν να συμμετάσχουν σε δημόσιες εκδηλώσεις το προσεχές διάστημα λόγω όσων συμβαίνουν με τους γονείς τους, καθώς γνωρίζουν ότι αυτό θα είναι το βασικό θέμα συζήτησης», ανέφερε η πηγή.

Η ίδια πηγή υποστήριξε επίσης ότι οι δύο αδελφές δεν αποκλείστηκαν από το φετινό Royal Ascot εξαιτίας της υπόθεσης που αφορά τον πατέρα τους. «Δεν επρόκειτο να παρευρεθούν ούτως ή άλλως», είπε, τονίζοντας ότι δεν είχαν προγραμματίσει να παραστούν.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, η Daily Mail είχε αναφέρει ότι οι δύο πριγκίπισσες αιφνιδιάστηκαν από την απόφαση να μην τους επιτραπεί η παρουσία στο παραδοσιακό γεγονός, λόγω των φερόμενων δεσμών των γονιών τους με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν. Ωστόσο, σύμφωνα με τη δεύτερη πηγή του Us Weekly, η Ευγενία και η Μπεατρίς δεν έχουν απομακρυνθεί από τη βασιλική οικογένεια. Αντιθέτως, φέρεται να διατηρούν στενή σχέση με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και την Κέιτ Μίντλετον.

«Έχουν περάσει ήδη πολλά», ανέφερε η πηγή. «Δεν κατηγορούνται για τίποτα. Υπάρχει πολλή συμπόνια προς το πρόσωπό τους. Δεν είναι απομονωμένες. Υπάρχει φροντίδα και αγάπη προς αυτές, παρά τις εξαιρετικά επώδυνες συνθήκες».

Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι «τα μόνα συναισθήματα που έχουν αλλάξει είναι προς τον Άντριου και τη Φέργκι. Κανείς δεν θεωρεί υπεύθυνες την Μπεατρίς και την Ευγενία. Είναι θύματα. Διατηρούν ισχυρούς δεσμούς με μέλη της βασιλικής οικογένειας και συνεχίζουν να λαμβάνουν στήριξη».

Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο Page Six, εν μέσω της κρίσης η μητέρα τους, Σάρα Φέργκιουσον, έχει φιλοξενηθεί από φίλους, μεταξύ των οποίων και η Πρισίλα Πρίσλεϊ. Η ίδια πηγή σημείωσε ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, ίσως είναι καλύτερο για τη Φέργκιουσον να κρατήσει δημόσια αποστάσεις.