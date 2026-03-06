«Η άμεση και επίσημη απόκτηση από το υπουργείο Πολιτισμού της συλλογής των 262 φωτογραφιών με τους 200 πατριώτες, που εκτελέστηκαν από τους ναζί στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944, αξίζει τα εύσημα, διότι αποτελεί ένα αποκαλυπτικό ντοκουμέντο της ναζιστικής θηριωδίας, ενώ παράλληλα αποτυπώνει τη δύναμη ψυχής του ελληνικού λαού στον αγώνα για μία ελεύθερη Ελλάδα. Η συλλογή των φωτογραφιών των 200 εκτελεσθέντων της Καισαριανής είναι πλέον μνημείο της νεότερης ιστορίας μας και οδηγός για τη συλλογική μας μνήμη», δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, για την απόκτηση των φωτογραφιών από το υπουργείο Πολιτισμού.

«Αν και είμαι βέβαιος, ότι η έκθεση του πολύτιμου υλικού από το υπουργείο Πολιτισμού θα γίνει με τον καλύτερο σχεδιασμό, θεωρώ ως αυτονόητη υποχρέωσή μου να διαβεβαιώσω ότι η Βουλή των Ελλήνων θα σταθεί αρωγός σε οτιδήποτε κριθεί αναγκαίο. Θερμά συγχαρητήρια στην υπουργό Πολιτισμού κ. Λίνα Μενδώνη για τις επιτυχείς ενέργειές της στην υπόθεση», δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής.

Μια επιχείρηση που ολοκληρώθηκε σε μόλις δεκατρείς ημέρες έφερε πίσω στην Ελλάδα ένα από τα πιο συγκλονιστικά ντοκουμέντα της Κατοχής.

Η συλλογή Χόιερ, η οποία περιλαμβάνει τις φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 αγωνιστών στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944, ανήκει πλέον στο Ελληνικό Δημόσιο, μετά την παρέμβαση των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και της ελληνικής πρεσβείας στο Βέλγιο.