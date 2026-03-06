Περίπου 100.000 άνθρωποι έχουν μετακινηθεί σε καταφύγια στον Λίβανο και ο αριθμός των εκτοπισμένων αναμένεται να αυξηθεί με ταχείς ρυθμούς ύστερα από τις «πρωτοφανείς» ισραηλινές προειδοποιήσεις προς τους πολίτες να εγκαταλείψουν μεγάλα τμήματα της χώρας, δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ηνωμένων Εθνών.

Με τον πόλεμο να μαίνεται μεταξύ του Ισραήλ και της λιβανικής Χεζμπολάχ, ο ισραηλινός στρατός έδωσε εντολή χθες Πέμπτη σε κατοίκους να εγκαταλείψουν τα νότια προάστια της Βηρυτού, μεταξύ των οποίων περιοχές που ελέγχονται από τη φιλοϊρανική οργάνωση, καθώς και τμήματα της κοιλάδας Μπεκαά, έχοντας ήδη δώσει εντολή για εκκένωση περιοχών του νότιου Λιβάνου την Τετάρτη.

«Αυτό που είδαμε τις τελευταίες ημέρες είναι, θα έλεγα… πρωτοφανές σε ό,τι αφορά την κλίμακα προειδοποιήσεων εδώ στον Λίβανο, οι εντολές εκτοπισμού και η αντίδραση, και ο πανικός επίσης, που όλα αυτά έχουν προκαλέσει», δήλωσε στο Reuters ο Ίμραν Ριζά, συντονιστής ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ για τον Λίβανο.

«Επί του παρόντος, υπάρχουν περίπου 100.000 άνθρωποι που, μέχρι σήμερα το πρωί, βρίσκονται σε 477 κοινά καταφύγια. Υπάρχουν 57 καταφύγια που έχουν ακόμα λίγο χώρο, αλλά βασικά η δυναμικότητα φθάνει στα όριά της πολύ, πολύ γρήγορα», δήλωσε ο Ριζά.

Σημειώνοντας τον πανικό και το μποτιλιάρισμα που προκλήθηκαν από τις ισραηλινές εντολές εκκένωσης, ο Ριζά τόνισε: «Είχαμε ανθρώπους που πήγαιναν πέρα-δώθε και δεν γνώριζαν πού να πάνε. Άρα ναι, νομίζω ότι θα έχουμε αυξημένο αριθμό αρκετά γρήγορα», δήλωσε.

Τόνισε ότι πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι ξεριζώθηκαν στον Λίβανο κατά τον πόλεμο μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ το 2024, εκ των οποίων το 75-80% δεν ήταν σε καταφύγια. «Αυτή τη φορά και πάλι, η πλειονότητα πιθανόν δεν θα είναι σε καταφύγια», δήλωσε.