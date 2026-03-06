Σε αρνητικό έδαφος κινούνται οι διεθνείς αγορές, καθώς η περαιτέρω άνοδος των τιμών του πετρελαίου αναζωπυρώνει τους φόβους ότι η κλιμάκωση της σύρραξης στη Μέση Ανατολή θα δώσει νέα ώθηση στον πληθωρισμό. Ταυτόχρονα, τα χρηματιστηριακά παράγωγα καταγράφουν απώλειες, ενώ σημαντικές πιέσεις δέχονται και οι βασικοί δείκτες στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σε τροχιά για τη χειρότερη εβδομάδα του τελευταίου δωδεκαμήνου τα βρετανικά χρηματιστήρια

Σημαντικές πιέσεις δέχονται και οι βασικοί δείκτες στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι κινούνται προς τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοση του τελευταίου έτους. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 100 υποχώρησε κατά 0,1%, ενώ ο FTSE 250 παρέμεινε αμετάβλητος. Και οι δύο δείκτες καταγράφουν, σύμφωνα με το Reuters, τη χειρότερη εικόνα τους από τον Απρίλιο του 2025, όταν οι αγορές είχαν κλονιστεί από τους δασμούς που επέβαλε η κυβέρνηση Trump στο πλαίσιο της πολιτικής «Liberation Day».

Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς κρατικού τίτλου των ΗΠΑ ενισχύθηκε κατά 3 μονάδες βάσης, φτάνοντας στο 4,16%, οδεύοντας προς τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο από τον περασμένο Απρίλιο. Παράλληλα, τα futures του S&P 500 υποχώρησαν κατά 0,3%, ενώ το δολάριο και ο χρυσός παρουσιάζουν εικόνα σταθερότητας.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρίσκεται, σύμφωνα με το Bloomberg, η αυριανή έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ.

Στο επίκεντρο η ενέργεια: Σενάρια για πετρέλαιο στα 150 δολάρια.

Η τιμή του Brent σημείωσε άνοδο άνω του 2%, ξεπερνώντας το όριο των 87 δολαρίων ανά βαρέλι. Η κατάσταση κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη μετά τις δηλώσεις του Υπουργού Ενέργειας του Κατάρ στους Financial Times, ο οποίος προειδοποίησε ότι η σύγκρουση ενδέχεται να αναγκάσει τους εξαγωγείς ενέργειας του Κόλπου να διακόψουν την παραγωγή τους εντός των επόμενων εβδομάδων. Μια τέτοια εξέλιξη, σύμφωνα με τους αναλυτές, θα μπορούσε να εκτινάξει την τιμή του αργού στα 150 δολάρια το βαρέλι.

Την ίδια στιγμή, οι τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ ανήλθαν στο υψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2024, αυξάνοντας περαιτέρω την ανησυχία για το κόστος διαβίωσης των νοικοκυριών.