Η Μονακό πήρε μια προσωρινή «ανάσα», εξασφαλίζοντας αναβολή ενός μήνα, ωστόσο η 3η Απριλίου αναμένεται να αποδειχθεί καθοριστική για το μέλλον της. Σύμφωνα με το BeBasket, το κράτος του Μονακό απέκτησε μία μετοχή της ομάδας καταβάλλοντας 2.500.000 ευρώ, ποσό που χρησιμοποιήθηκε για την κάλυψη οφειλών αντίστοιχης αξίας, όπως μισθοί, ασφαλιστικές εισφορές και πληρωμές προς έκτακτο προσωπικό.

Παράλληλα, αποφασίστηκε ο διορισμός ειδικού διαχειριστή, ο οποίος θα εξετάσει διεξοδικά την οικονομική κατάσταση του συλλόγου. Με βάση το πόρισμά του, το ίδιο δικαστήριο θα κρίνει στην επόμενη συνεδρίαση, την Παρασκευή 3 Απριλίου, αν η Μονακό θα κηρυχθεί αφερέγγυα.

Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, θα οριστεί νέος διαχειριστής και ο σύλλογος θα περάσει πλήρως στην ιδιοκτησία του κράτους. Προς το παρόν, οι προθέσεις της πολιτείας για το μέλλον της ομάδας παραμένουν ασαφείς, με τη Μονακό να κερδίζει απλώς λίγο χρόνο πριν από την κρίσιμη απόφαση.