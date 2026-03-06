«Από τις Βρυξέλλες, από την καρδιά της Ευρώπης, συνεχίζουμε τη συστηματική προσπάθεια ώστε η Αττική να καθίσταται πρωταγωνιστής των εξελίξεων», δήλωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς, περιφερειάρχης Αττικής και Α΄ αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (European Committee of the Regions – CoR), αμέσως μετά την ομιλία του, στην 170ή Σύνοδο της Ολομέλειας της.

Ο κ. Χαρδαλιάς, στην ομιλία του, στήριξε τις πολιτικές που ενισχύουν την αναπτυξιακή δυναμική, τη θεσμική ισχυροποίηση και τη χρηματοδοτική αυτονομία των ευρωπαϊκών περιφερειών, με έμφαση στις μητροπολιτικές περιοχές που καλούνται να διαχειριστούν και τις πιο σύνθετες προκλήσεις.

Αναφερόμενος στη συμμετοχή του στη Σύνοδο όπως και σε παρόμοια Φόρουμ, επισήμανε ότι πρωταρχικός στόχος είναι: «Η μητροπολιτική Περιφέρεια της Αττικής, η πρωτεύουσα Περιφέρεια της χώρας μας, να βρίσκεται στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων και των μεγάλων αποφάσεων». Και πρόσθεσε: «Διεκδικούμε περισσότερους πόρους για υποδομές, Πολιτική Προστασία και «πράσινη» μετάβαση. Πόρους που θα θωρακίσουν τις πόλεις μας και θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών. Η παρουσία μας σε τέτοιες συνεδριάσεις είναι ουσιαστική και διεκδικητική. Χτίζουμε ισχυρές συμμαχίες, αναδεικνύουμε τα πλεονεκτήματά μας και αποδεικνύουμε ότι η Αττική είναι ισχυρή και σύγχρονη, με βαρύνοντα ρόλο στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού μέλλοντος».

Όπως υπογράμμισε, «Η Ευρώπη της επόμενης ημέρας δεν μπορεί να σχεδιαστεί χωρίς τις Περιφέρειες. Η Αττική δεν αρκείται μονάχα στο να συμμετέχει στις εξελίξεις· διεκδικεί τη συνδιαμόρφωσή τους. Με σχέδιο, προτάσεις και συνεχή παρουσία στα ευρωπαϊκά φόρουμ, εργαζόμαστε ώστε κάθε ευρωπαϊκή απόφαση να μεταφράζεται σε απτό όφελος για τους πολίτες μας σε έργα, θέσεις εργασίας και αναβαθμισμένες δημόσιες υπηρεσίες».

Νωρίτερα κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια ο κ. Χαρδαλιάς τάχθηκε υπέρ ενός ισχυρού και Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου για την περίοδο μετά το 2027, το οποίο θα διασφαλίζει επαρκείς και στοχευμένους πόρους για τις περιφέρειες. Ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο των περιφερειών στη δημιουργία ενός σταθερού και ελκυστικού επενδυτικού περιβάλλοντος, με μείωση της γραφειοκρατίας, στήριξη της καινοτομίας και διασύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή.

Υποστήριξε την υιοθέτηση ολοκληρωμένων πολιτικών διαχείρισης των υδάτινων πόρων, με αξιοποίηση της κυκλικής οικονομίας. Τόνισε ότι οι μητροπολιτικές Περιφέρειες, όπως η Αττική, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και πως απαιτούνται ευρωπαϊκά εργαλεία για ταχύτερη και πιο ευέλικτη χρηματοδότηση σχετικών έργων.

Αναφορικά με τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κ. Χαρδαλιάς υποστήριξε τη συνέχιση της ευρωπαϊκής προοπτικής των υποψήφιων χωρών, υπογραμμίζοντας ότι οι περιφέρειες μπορούν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στην προενταξιακή προετοιμασία.

Παράλληλα, στήριξε την υιοθέτηση γνωμοδοτήσεων που αφορούν τα ευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας και την ενίσχυση των διασυνδέσεων (Grids), τη διαμόρφωση συνεκτικής στρατηγικής για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, τον μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, την ενσωμάτωση κλιματικών προτεραιοτήτων στο νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, καθώς και την ενεργότερη και θεσμικά κατοχυρωμένη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην υλοποίηση της Πολιτικής Συνοχής.

Στο περιθώριο της Ολομέλειας, ο περιφερειάρχης συναντήθηκε με Ευρωπαίους θεσμικούς αξιωματούχους, όπως τον Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης της ΕΕ Magnus Brunner, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών Kata Tutto, και τον Ισπανό περιφερειάρχη της Ανδαλουσίας και Α’ αντιπρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών, Juan Manuel Moreno Bonilla. Επίκεντρο των συζητήσεων ήταν θέματα σχετικά με την εμβάθυνση της διαπεριφερειακής συνεργασίας, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πρακτικών, τη διαμόρφωση συμμαχιών με στόχο την ενίσχυση της επιρροής των περιφερειών στη λήψη των ευρωπαϊκών αποφάσεων και τη διασφάλιση περισσότερων άμεσων πόρων και ευέλικτων χρηματοδοτικών εργαλείων για τις μητροπολιτικές περιοχές.

Οι εργασίες της 170ης Συνόδου ολοκληρώθηκαν με την απονομή του βραβείου Mayor Pawel Adamowicz στον έγκλειστο δήμαρχο Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, για την ακλόνητη υπεράσπισή του στους δημοκρατικούς θεσμούς και την ανεξαρτησία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το βραβείο παρέλαβε ο αναπληρωτής δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, Νουσί Ασλάν, υπό την παρουσία της χήρας του δολοφονημένου προ 7ετίας δημάρχου του Γκντανσκ Παβέλ Αντάμοβιτς, Μαγκνταλένας.

Τέλος, σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (CoR) αποτελεί συμβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο εκπροσωπούνται οι τοπικές και περιφερειακές αρχές των κρατών-μελών. Αποτελεί την αυτοδιοικητική φωνή στην ευρωπαϊκή νομοθετική διαδικασία, διασφαλίζοντας ότι οι δήμοι και οι περιφέρειες συμμετέχουν στη διαμόρφωση των πολιτικών της ΕΕ. Έχοντας ως έδρα τις Βρυξέλλες, λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών και των τοπικών κοινωνιών.