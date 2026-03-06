Η σύγχρονη πολεμική τεχνολογία φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο στις επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, καθώς συντρίμμια ιρανικών όπλων, είτε καταστραμμένων από εκρήξεις είτε μηχανικά αχρηστευμένων, συνεχίζουν να πέφτουν από τον ουρανό της περιοχής. Πίσω από αυτές τις εξελίξεις βρίσκονται συστήματα υψηλής τεχνολογίας, όπως δορυφόροι ανίχνευσης θερμότητας, κακόβουλο λογισμικό στρατιωτικών προδιαγραφών και λογισμικό παρεμβολής ραντάρ, τα οποία έχουν αναπτυχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Λέιζερ νέας τεχνολογίας στην επιχείρηση «Epic Fury»

Νέα τεχνολογία οπλικών συστημάτων λέιζερ έχει επίσης αναπτυχθεί εναντίον του Ιράν στο πλαίσιο της στρατιωτικής επιχείρησης «Epic Fury», σύμφωνα με πληροφορίες που έγιναν γνωστές.

Αντιτορπιλικό του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών που βρίσκεται ανοικτά των ακτών της χώρας στη Μέση Ανατολή φέρεται να είναι εξοπλισμένο με το νέο σύστημα λέιζερ, το οποίο φαίνεται να είναι το High-Energy Laser with Integrated Optical Dazzler and Surveillance (HELIOS). Βίντεο που δημοσίευσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών δείχνουν το συγκεκριμένο οπλικό σύστημα σε επιχειρησιακή δράση.

Το λέιζερ αυτό θεωρείται σύστημα τελευταίας τεχνολογίας με κατευθυνόμενη κεφαλή, ικανό να συγκεντρώνει μια «έντονη και εξαιρετικά εστιασμένη δέσμη» ενέργειας, η οποία μπορεί να καταρρίπτει μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), σύμφωνα με αναλυτές στρατιωτικών συστημάτων.

Παράλληλα, βίντεο από τον ουρανό πάνω από τα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου έδειξαν πυραύλους να εκτοξεύονται και να εκρήγνυνται λίγα δευτερόλεπτα αργότερα. Το γεγονός αποδίδεται ευρέως, αν και ανεπίσημα, στο νέο σύστημα λέιζερ Iron Beam, το οποίο μπορεί να εξουδετερώνει πυραύλους και να προστατεύει εδάφη από επιθέσεις.

Ούτε το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών ούτε οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν επιβεβαιώσει ή διαψεύσει επίσημα τη χρήση λέιζερ στην επιχείρηση «Epic Fury», η οποία ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου. Ωστόσο, το Πολεμικό Ναυτικό είχε ανακοινώσει στις αρχές Φεβρουαρίου ότι κατέρριψε τέσσερα drones κατά τη διάρκεια δοκιμής του συστήματος HELIOS.

Χιλιάδες στόχοι μέσα σε λίγες ημέρες

Κατά τις πρώτες 72 ώρες της σύγκρουσης, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν 1.700 στόχους. Περισσότεροι από 200 εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν καταστράφηκαν, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο μισό του οπλοστασίου που διέθετε η χώρα. Επιπλέον, δεκάδες ακόμα εκτοξευτές τέθηκαν εκτός λειτουργίας, ενώ εκατοντάδες πύραυλοι καταστράφηκαν πριν προλάβουν να χρησιμοποιηθούν.

Τα ακριβή πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών σε σιλό πυραύλων, πυρηνικές εγκαταστάσεις και ηγετικά πρόσωπα έχουν χαρακτηριστεί μεγάλη επιτυχία, με ελάχιστες απώλειες από την πλευρά των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Ο ρόλος των δορυφόρων και της Διαστημικής Δύναμης

Οι επιθέσεις αυτές κατέστησαν δυνατές χάρη σε συστήματα που λειτουργούν πολύ ψηλότερα από το έδαφος απ’ ό,τι στο παρελθόν, συγκεκριμένα από το διάστημα.

Η Διαστημική Δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών, που ιδρύθηκε το 2019, θεωρείται κρίσιμη για τον συντονισμό των αεροπορικών και ναυτικών επιχειρήσεων, καθώς παρέχει πληροφορίες για το πού και πότε πρέπει να γίνει επίθεση, πότε οι δυνάμεις πρέπει να καλυφθούν και πού βρίσκονται οι εχθρικοί πύραυλοι.

Όπως εξήγησε ο πρώην καθηγητής του προγράμματος Space Force στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins και απόστρατος αξιωματικός της αμερικανικής αεροπορίας, Μπρεντ Ντέιβιντ Ζιάρνικ, οι δορυφόροι διαθέτουν υπέρυθρους αισθητήρες που εντοπίζουν τα σημεία εκτόξευσης πυραύλων.

Οι αισθητήρες αυτοί μπορούν να ανιχνεύσουν την εκτόξευση πυραύλων και να προσδιορίσουν με ακρίβεια τη θέση των εκτοξευτών, σύμφωνα με τη New York Post. Στη συνέχεια, οι πύραυλοι μπορούν να αναχαιτιστούν και να καταστραφούν, συχνά με τη χρήση συστημάτων Patriot. Ταυτόχρονα, οι δυνάμεις στο πεδίο ενημερώνονται εγκαίρως για πιθανή επίθεση ώστε να καταφύγουν σε καταφύγια ή οχυρωμένες θέσεις.

Οι υπέρυθρες δέσμες της Διαστημικής Δύναμης παρακολουθούν τους πυραύλους αμέσως μόλις εκτοξευθούν, εντοπίζοντας τη θερμότητα που παράγεται. Σύμφωνα με το ABC News, εκατοντάδες ιρανικοί πύραυλοι έχουν καταστραφεί με αυτή την τεχνολογία.

Παρά το γεγονός ότι οι συγκρούσεις εξελίσσονται στη Μέση Ανατολή, το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων της Διαστημικής Δύναμης πραγματοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα πληρώματα εργάζονται μέσα σε ειδικούς θόλους ραντάρ, γνωστούς ως Radomes, οι οποίοι μοιάζουν με τεράστιες μπάλες του γκολφ. Τα συστήματα αυτά λαμβάνουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, υπολογίζουν την τροχιά των πυραύλων και προβλέπουν τον πιθανό προορισμό τους.

Όπως ανέφερε ο παρουσιαστής, Σαμ Έκχοουμ, στην εκπομπή του «Access Granted», το σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε οι Ηνωμένες Πολιτείες να είναι οι πρώτες που θα γνωρίζουν εάν εκτοξευθεί πύραυλος. Οι δορυφόροι, τα ραντάρ και τα Radomes σχηματίζουν μαζί ένα από τα πιο προηγμένα δίκτυα έγκαιρης προειδοποίησης στον κόσμο.

Κυβερνοπόλεμος και μυστικές επιχειρήσεις

Παράλληλα με τη Διαστημική Δύναμη, επιχειρήσεις στο ψηφιακό πεδίο διεξάγει η Διοίκηση Κυβερνοχώρου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με τον Ζιάρνικ, η Διαστημική Δύναμη εντοπίζει τις θέσεις των εχθρικών ραντάρ και στη συνέχεια συνεργάζεται με τη Cyber Command για να τα εξουδετερώσει. Η διαδικασία περιλαμβάνει διείσδυση στα συστήματα του αντιπάλου και απενεργοποίησή τους ή ακόμα και πλήρη κατάληψή τους, καθιστώντας τους υπολογιστές άχρηστους.

Ο πρόεδρος του Μικτού Επιτελείου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, Νταν Κέιν, επιβεβαίωσε ότι πριν ξεκινήσουν οι επιθέσεις της επιχείρησης «Epic Fury», η Cyber Command έπληξε δίκτυα επικοινωνιών και αισθητήρων σε ολόκληρο το Ιράν, με στόχο να διαταράξει, να αποπροσανατολίσει και να συγχύσει τον αντίπαλο.

Την ίδια στιγμή, κυβερνοκατάσκοποι της Μοσάντ φέρεται να πέρασαν χρόνια χακάροντας σχεδόν κάθε κάμερα κυκλοφορίας στην Τεχεράνη. Με αυτόν τον τρόπο παρακολουθούσαν τις κινήσεις του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, πριν από την επιχείρηση εξόντωσής του.

Σύμφωνα με τους Financial Times, οι πράκτορες της υπηρεσίας πληροφοριών κατάφεραν μέσω των καμερών να εντοπίσουν ποιοι ήταν οι φρουροί ασφαλείας του Χαμενεΐ, πού στάθμευαν τα οχήματά τους, τις διευθύνσεις τους και ποιον ακριβώς προστάτευαν.

Διακοπή διαδικτύου στο Ιράν

Ένα στοιχείο της επιχείρησης στο Ιράν εξελίχθηκε διαφορετικά από ό,τι συνήθως σε παρόμοιες περιπτώσεις. Όπως είχε συμβεί και κατά τις αντικυβερνητικές εξεγέρσεις πολιτών τον Ιανουάριο, το ιρανικό καθεστώς διέκοψε την πρόσβαση στο διαδίκτυο σε ολόκληρη τη χώρα αμέσως μετά την έναρξη της αμερικανικής επίθεσης, πιθανότατα για να αποτρέψει την επικοινωνία και τον συντονισμό μεταξύ πολιτών από διαφορετικές περιοχές.

Ωστόσο, εκτιμάται ότι η ιρανική ηγεσία εξακολουθεί να επικοινωνεί μέσω κλειστού δικτύου, το οποίο πιθανόν αποτελεί στόχο της Cyber Command, εφόσον δεν έχει ήδη αποκτηθεί πρόσβαση σε αυτό.

Ο Ζιάρνικ προειδοποίησε ότι οι δυνατότητες της αμερικανικής κυβερνοδιοίκησης είναι ιδιαίτερα ισχυρές. Όπως δήλωσε, η Cyber Command μπορεί πλέον «να αγγίξει ανθρώπους οπουδήποτε», αποτελώντας μια δύναμη που πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη.