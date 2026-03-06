Η αεροπορική επιδρομή της 28ης Φεβρουαρίου που έπληξε δημοτικό σχολείο της πόλης Μινάμπ, στο νότιο Ιράν, αποτελεί την πιο αιματηρή επίθεση κατά αμάχων από την έναρξη των επιχειρήσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ στη χώρα. Παρόλο που μέχρι στιγμής καμία πλευρά δεν έχει αναλάβει την ευθύνη, τα στοιχεία που φέρνουν στο φως οι New York Times είναι αποκαλυπτικά.

Μέσα από την ανάλυση πρόσφατων δορυφορικών εικόνων, βίντεο και αναρτήσεων στα social media, η εφημερίδα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το σχολείο Shajarah Tayyebeh επλήγη από χτύπημα ακριβείας. Η επίθεση σημειώθηκε την ίδια ακριβώς ώρα που στοχοποιήθηκε η γειτονική ναυτική βάση των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC).

Το γεγονός ότι η Ουάσιγκτον επιβεβαίωσε επιχειρήσεις κατά ναυτικών στόχων στα Στενά του Ορμούζ -εκεί δηλαδή που βρίσκεται η βάση- ενισχύει την εκτίμηση ότι πίσω από το πλήγμα βρίσκονται οι αμερικανικές δυνάμεις.

Τα τεκμήρια της επίθεσης και η στάση του Λευκού Οίκου

Όταν η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, ρωτήθηκε για το συμβάν, περιορίστηκε να δηλώσει πως «δεν γνωρίζουμε κάτι τέτοιο», σημειώνοντας ότι το υπουργείο Πολέμου διεξάγει έρευνα.

Ωστόσο, ο απολογισμός είναι τραγικός. Αν και δεν υπάρχει ακόμη ανεξάρτητη επιβεβαίωση των θυμάτων, το Ιράν κάνει λόγο για τουλάχιστον 175 νεκρούς, στην πλειονότητά τους παιδιά.

Τα πλήγματα αναφέρθηκαν για πρώτη φορά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγο μετά τις 11:30 π.μ. τοπική ώρα. Η ανάλυση αυτών των αναρτήσεων -καθώς και φωτογραφιών και βίντεο από παρευρισκόμενους- βοηθά στην επιβεβαίωση ότι το σχολείο επλήγη ταυτόχρονα με τη ναυτική βάση.

Ένα βίντεο, που εντοπίστηκε από ειδικούς γεωεντοπισμού, έδειχνε αρκετές μεγάλες στήλες καπνού να υψώνονται από την περιοχή της βάσης και του σχολείου.

Τι δείχνουν οι δορυφορικές λήψεις

Οι New York Times εξέτασαν δορυφορικές λήψεις της Planet Labs που δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής. Συνολικά επλήγησαν έξι κτίρια των Φρουρών της Επανάστασης και το σχολείο. Τα χτυπήματα ήταν χειρουργικά: τέσσερα κτίρια στη βάση ισοπεδώθηκαν, ενώ άλλα δύο φέρουν τρύπες ακριβώς στο κέντρο της οροφής τους.

Το σχολείο αποτελούσε κάποτε τμήμα της ναυτικής βάσης των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες του 2013. Δρόμοι οδηγούσαν από άλλες περιοχές της βάσης προς το κτίριο του σχολείου που επλήγη το Σάββατο. Ωστόσο, μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016, οι δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι το ίδιο κτίριο είχε διαχωριστεί και δεν συνδεόταν πλέον με τη βάση.

Ιστορικές δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι η δομή φέρει τα χαρακτηριστικά σχολείου, συμπεριλαμβανομένου ενός γηπέδου αθλοπαιδιών και άλλων χώρων αναψυχής που προστέθηκαν με την πάροδο του χρόνου.

Τραγικό λάθος ή έγκλημα πολέμου

Η Beth Van Schaack, καθηγήτρια στο Στάνφορντ, υπογραμμίζει πως με τις κατασκοπευτικές δυνατότητες που έχουν οι ΗΠΑ, «όφειλαν να γνωρίζουν την ύπαρξη του σχολείου».

Παράλληλα, οι αναλυτές καταρρίπτουν τα σενάρια που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο περί «αδέσποτου» ιρανικού πυραύλου, καθώς η ακρίβεια των πληγμάτων σε τόσα διαφορετικά σημεία δείχνει οργανωμένη αεροπορική επιδρομή.

Το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι αν το σχολείο χτυπήθηκε από λάθος ή βάσει ξεπερασμένων πληροφοριών που το παρουσίαζαν ακόμα ως στρατιωτικό στόχο. Όπως σημειώνει η Janina Dill από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, η αποτυχία επαλήθευσης του στόχου πριν από μια επίθεση μπορεί να συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου.