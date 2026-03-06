Περισσότερα από 18 εκατομμύρια προϊόντα περιόδου θα διανεμηθούν δωρεάν για τέσσερις μήνες σε μαθήτριες από την Ε’ Δημοτικού έως και τη Γ’ Γυμνασίου, στο πλαίσιο του νέου εθνικού προγράμματος «ΡΙΣΠΕΚΤ στο σώμα σου», για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών.

Το Υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με τη UNICEF, προχωρά για πρώτη φορά στην Ελλάδα στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου εθνικού προγράμματος για την υγεία και την υγιεινή της περιόδου, με στόχο την ισότιμη πρόσβαση των μαθητριών σε βασικά προϊόντα περιόδου και την ενίσχυση της ενημέρωσης γύρω από την έμμηνο ρύση.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου που εκδόθηκε στις 2 Μαρτίου 2026, το πρόγραμμα με σύνθημα «ΡΙΣΠΕΚΤ στο σώμα σου» συνδυάζει δωρεάν διάθεση προϊόντων υγιεινής περιόδου με δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης για μαθητές, μαθήτριες, γονείς, φροντιστές και εκπαιδευτικούς.

Πανελλαδική κάλυψη για μαθήτριες από την Ε’ Δημοτικού έως τη Γ’ Γυμνασίου

Η παρέμβαση αποκτά καθολικό χαρακτήρα, καθώς αφορά το σύνολο των μαθητριών σε όλη τη χώρα που φοιτούν από την Ε’ Δημοτικού έως και τη Γ’ Γυμνασίου, σε όλα τα σχολεία της ελληνικής επικράτειας. Στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπεται η δωρεάν διάθεση περισσότερων από 18 εκατομμύρια προϊόντων περιόδου για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών.

Η πρωτοβουλία στοχεύει στη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών υγιεινής μέσα στο σχολικό περιβάλλον, ενώ παράλληλα επιχειρεί να περιορίσει κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες που μπορούν να επηρεάζουν την καθημερινότητα και τη σχολική συμμετοχή των εφήβων κοριτσιών.

Όπως επισημαίνεται στο σχετικό κείμενο, η έμμηνος ρύση αποτελεί μια φυσιολογική βιολογική διαδικασία που αφορά κάθε μήνα περισσότερα από 1,8 δισεκατομμύρια κορίτσια και γυναίκες παγκοσμίως. Η ελλιπής ενημέρωση και η δυσκολία πρόσβασης σε βασικά προϊόντα περιόδου μπορούν, ωστόσο, να έχουν επιπτώσεις στην αυτοεκτίμηση, στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και στη σταθερή συμμετοχή των κοριτσιών στη σχολική ζωή.

Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση μέσα στο σχολείο

Το πρόγραμμα δεν περιορίζεται στη διανομή προϊόντων. Περιλαμβάνει επίσης ενημερωτικές δράσεις για μαθήτριες και μαθητές των Ε’ και ΣΤ’ τάξεων των Δημοτικών σχολείων, καθώς και για μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίων σε όλη την Ελλάδα.

Παράλληλα, προβλέπονται δράσεις ενημέρωσης και υποστήριξης για γονείς, φροντιστές και εκπαιδευτικούς, ώστε να ενισχυθεί ο ανοιχτός διάλογος γύρω από την περίοδο και να μειωθεί το κοινωνικό στίγμα που εξακολουθεί να τη συνοδεύει. Στο ίδιο πλαίσιο, θα προσφέρεται σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση σε εκπαιδευτικούς και σχολικό προσωπικό, με ιδιαίτερη έμφαση σε απομακρυσμένες, ορεινές και νησιωτικές περιοχές, αλλά και σε σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Η προσέγγιση αυτή αναδεικνύει τη διαχείριση της περιόδου ως ζήτημα δημόσιας υγείας, πρόληψης και εκπαιδευτικής ισότητας, δίνοντας στο σχολείο έναν πιο ενεργό ρόλο στη στήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους.

Ψηφιακή πλατφόρμα με δωρεάν υλικό

Στο πλαίσιο του προγράμματος δημιουργείται και ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα διατίθεται δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό για παιδιά, εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς. Το υλικό θα περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς οδηγούς, ψηφιακά βιβλία, βίντεο και διαδραστικές δραστηριότητες, προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε ηλικιακής ομάδας.

Με αυτόν τον τρόπο, η πρωτοβουλία επιχειρεί να απαντήσει ταυτόχρονα στην πρακτική ανάγκη πρόσβασης σε προϊόντα περιόδου και στην ανάγκη για τεκμηριωμένη ενημέρωση, που παραμένει κρίσιμη για την καταπολέμηση στερεοτύπων και παρανοήσεων.

Οι δηλώσεις Αγαπηδάκη και Khalil

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, δήλωσε: «Η περίοδος αποτελεί μια φυσική σωματική λειτουργία όπως η δίψα. Για χρόνια όμως δυσκολευόμασταν να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Σήμερα, επιλέγουμε τη γνώση και τον σεβασμό. Για αυτό, στο πλαίσιο του προγράμματος προαγωγής υγείας για παιδιά και οικογένειες, στηρίζουμε τα κορίτσια, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, μιλώντας ανοιχτά για την υγεία και την υγιεινή της περιόδου. Ενδυναμώνουμε γονείς και μαθητές, καλλιεργώντας μια κουλτούρα ενημέρωσης και προστασίας της υγείας, πάντα πιστοί στη δέσμευση μας για μια Ελλάδα που δεν αφήνει κανέναν πίσω».

Από την πλευρά της UNICEF, ο Διπλωματικός Εκπρόσωπος στην Ελλάδα, Ghassan Khalil, ανέφερε: «Κάθε κορίτσι πρέπει να έχει πρόσβαση σε αξιόπιστη ενημέρωση, στα απαραίτητα προϊόντα και σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, ώστε να διαχειρίζεται την περίοδό του με αξιοπρέπεια. Το Πρόγραμμα Προαγωγής Υγείας και Υγιεινής της Περιόδου αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, φέρνοντας κοντά μαθητές και μαθήτριες, εκπαιδευτικούς και γονείς, δημιουργώντας σχολικά περιβάλλοντα στα οποία η περίοδος αντιμετωπίζεται με σεβασμό ως φυσιολογικό κομμάτι της καθημερινότητας».

Χρηματοδότηση από το «Ελλάδα 2.0»

Το Πρόγραμμα Υγείας και Υγιεινής Περιόδου χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGeneration EU, και υλοποιείται με την επιστημονική υποστήριξη εξειδικευμένων φορέων και επαγγελματιών υγείας.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση συνιστά μια από τις πιο οργανωμένες πανελλαδικές πρωτοβουλίες που έχουν ανακοινωθεί έως σήμερα στην Ελλάδα για την υγεία της περιόδου, μεταφέροντας τη σχετική συζήτηση από το περιθώριο στον πυρήνα της δημόσιας πολιτικής για το σχολείο, την πρόληψη και την ισότητα.