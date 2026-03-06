Αποκλεισμένα στον Κόλπο βρίσκονται αυτήν την περίοδο γύρω στα 50 γαλλικά πλοία και άλλα 8 στην Ερυθρά Θάλασσα, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Φιλίπ Ταμπαρό, καθώς το Παρίσι αναζητεί υποστήριξη για τη δημιουργία συνασπισμού χωρών για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

«Υπάρχουν γύρω στα 50 πλοία –52 για την ακρίβεια– στον Περσικό Κόλπο και 8 στην Ερυθρά Θάλασσα, και είμαστε επίσης σε διαρκή επαφή με τα πληρώματα, καθώς σε μερικά απ’ αυτά τα σκάφη επιβαίνουν Γάλλοι ναυτικοί», δήλωσε ο Ταμπαρό στο γαλλικό δίκτυο CNews/Europe 1,

Το Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, προκαλώντας άμεση αναστάτωση στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα και έντονη ανησυχία στις αγορές ενέργειας. Η απόφαση ελήφθη εν μέσω αυξημένης γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή, με τα πλοία που κινούνται στην περιοχή να παρακολουθούν στενά τις οδηγίες των αρχών.

Το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης μετέδωσε ηχητικό μήνυμα προς όλα τα πλοία, ανακοινώνοντας ότι «όλοι οι ναυτικοί που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ απαγορεύεται» και ότι «κανένα πλοίο, με κανέναν τρόπο, δεν επιτρέπεται να περνά», με την ανακοίνωση να προκαλεί αντιδράσεις στη ναυτιλιακή αγορά και όχι μόνο.