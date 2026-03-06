Χριστιανοί πάστορες προσευχήθηκαν μαζί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την επιτυχία της χώρας στον πόλεμο με το Ιράν, κατά τη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο Οβάλ Γραφείο.

Οι θρησκευτικοί ηγέτες συγκεντρώθηκαν γύρω από τον Αμερικανό πρόεδρο και συμμετείχαν σε ομαδική προσευχή, ζητώντας θεία καθοδήγηση, σοφία και προστασία καθώς ηγείται της χώρας σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων.

Η συνάντηση οργανώθηκε, σύμφωνα με το baptistnews.com, με τη συμβολή του Γραφείου Θρησκευτικών Υποθέσεων του Λευκού Οίκου, επικεφαλής του οποίου είναι η τηλεευαγγελίστρια Πόλα Γουάιτ, πρόσωπο που έχει κατά καιρούς βρεθεί στο επίκεντρο δημόσιας συζήτησης για τις μεθόδους συγκέντρωσης χρηματοδότησης που χρησιμοποιεί.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, ένας από τους πάστορες που συμμετείχαν χαρακτήρισε «ιδιαίτερη τιμή» το γεγονός ότι ηγήθηκε της προσευχής για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ενώ άλλοι παρευρισκόμενοι έκαναν λόγο για μια «σημαντική στιγμή πίστης» και μια «ξεχωριστή ημέρα» για την αμερικανική ηγεσία.

Στην προσευχή τους, οι συμμετέχοντες ζήτησαν από τον Θεό να προσφέρει στον Ντόναλντ Τραμπ σοφία και δύναμη στη λήψη αποφάσεων, να τον προστατεύει από κάθε απειλή και να τον καθοδηγεί στην προώθηση πολιτικών που, όπως ανέφεραν, εδράζονται σε αξίες πίστης και δικαιοσύνης.