Την κατάσχεση των πρώτων φωτογραφιών και βίντεο που τράβηξαν με τα κινητά τους οι δικαστικοί πραγματογνώμονες από το πεδίο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη διέταξε σήμερα η πρόεδρος του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας όπου διεξάγεται η δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

Το θέμα προέκυψε κατά τη διάρκεια της εξέτασης του δικαστικού πραγματογνώμονα, ενός εκ των δύο της βασικής δικογραφίας για τα αίτια της σύγκρουσης, από τους συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας όταν ρωτήθηκε συγκεκριμένα για τις ενέργειές του στο πεδίο του δυστυχήματος την πρώτη στιγμή που έφτασε εκεί περίπου στις 4 το πρωί της 1ης Μαρτίου του 2023.

Ο μάρτυρας, όπως αναφέρει το larissanet.gr, απάντησε πως όταν έφτασαν στα Τέμπη ήταν σε εξέλιξη η επιχείρηση της διάσωσης και πριν απομακρυνθούν από το σημείο τράβηξαν φωτογραφίες και βίντεο με τα κινητά τους. Σε ερώτηση συνηγόρου ο μάρτυρας απάντησε πως δεν παρέδωσε στις δικαστικές αρχές το υλικό και το διατηρεί στο προσωπικό του αρχείο μέχρι σήμερα επισημαίνοντας πως στη δικαστική πραγματογνωμοσύνη που ετοίμασε με τον συνάδελφό του χρησιμοποίησαν συγκεκριμένο φωτογραφικό υλικό.

Ακολούθως η πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας υπέβαλε αίτημα στο δικαστήριο για να κατασχεθούν όσα κατέγραψαν οι δύο πραγματογνώμονες σε βίντεο και φωτογραφίες από εκείνες τις ώρες με την εισαγγελέα να προτείνει να γίνει δεκτό το αίτημα καθώς όπως ανέφερε συνδέεται με το θέμα του φορτίου όπως περιγράφεται στο κατηγορητήριο της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Θυμίζουμε ότι στο κατηγορητήριο αναφέρεται ότι οι πράξεις που φέρεται να τέλεσαν οι κατηγορούμενοι «έγιναν προκειμένου να δυσχεράνουν την ανακριτική διαδικασία. Ειδικότερα, τη συλλογή των αναγκαίων αποδεικτικών στοιχείων για την εξακρίβωση της αλήθειας ιδίως όσον αφορά στο μερικότερο διερευνώμενο ζήτημα του είδους του φορτίου το οποίο μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχία».

Έτσι και η πρόεδρος έκανε δεκτό το αίτημα κατάσχεσης ψηφιακών πειστηρίων και συγκεκριμένα των υπολογιστών και των σκληρών δίσκων που είναι αποθηκευμένο το συγκεκριμένο υλικό και από τους δύο πραγματογνώμονες.

Η εξέταση του μάρτυρα είναι σε εξέλιξη.

Θυμίζουμε πως αντικείμενο της δίκης είναι η μη προσκόμιση των βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας από τον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης την 28η Φεβρουαρίου και η επανεγγραφή νέων δεδομένων στον ψηφιακό σκληρό δίσκο τους πρώτους μήνες μετά το δυστύχημα που είχε ως αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η ανάκτηση του υλικού όταν αυτό παραδόθηκε τελικά στον εφέτη ανακριτή το καλοκαίρι του 2023.

Κατηγορούμενοι είναι ένας πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, ένας πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ και ο νόμιμος εκπρόσωπος της Interstar Security, της εταιρείας που έχει αναλάβει τη φύλαξη και βιντεοεπιτήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου του ΟΣΕ από το 2017.

Τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται είναι η υπεξαγωγή εγγράφων κατ’ εξακολούθηση και απείθεια (το στέλεχος της Interstar), η ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων άπαξ και κατ’ εξακολούθηση και η ηθική αυτουργία στην απείθεια (ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ 2023-2025) και η ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων (ο πρόεδρος του ΟΣΕ την 28η Φεβρουαρίου του 2023).