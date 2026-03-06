Ο σούπερ σταρ των Λέικερς συνεχίζει να γράφει ιστορία στο ΝΒΑ. Στην ήττα των Λος Άντζελες Λέικερς από τους Ντένβερ Νάγκετς με 120-113, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς κατέγραψε 16 πόντους, 8 ασίστ και 5 ριμπάουντ. Ωστόσο, το τρίτο του καλάθι στον αγώνα έγινε ιστορικό, σημειώνοντας μια στιγμή που θα μείνει για πάντα στην ιστορία του NBA.

Με αυτό το δίποντο, ο «Βασιλιάς» έφτασε τα 15.838 εύστοχα σουτ εντός παιδιάς, κατακτώντας την κορυφή της ιστορικής λίστας και ξεπερνώντας τον θρυλικό Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ, ο οποίος μετρούσε 15.837. Η στιγμή δεν πέρασε απαρατήρητη: ο Μάτζικ Τζόνσον ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να του δώσουν δημόσια συγχαρητήρια για το επίτευγμα.

Με τρία σημαντικά ρεκόρ ήδη φέτος στο ενεργητικό του, ο ΛεΜπρόν παραμένει εν ενεργεία θρύλος. Για να αναλογιστεί κανείς την αξία του τελευταίου του ρεκόρ, ο Κέβιν Ντουράντ – στα 37 του – έχει μόλις περίπου 5.000 λιγότερα εύστοχα σουτ (11.075). Το πρώτο καλάθι του Τζέιμς σημειώθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2003 με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, σχεδόν 8.164 ημέρες πριν από το τελευταίο ιστορικό του καλάθι. επόμενο θρύλο που πρόκειται να ξεπεράσει.