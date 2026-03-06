Την Τρίτη 28 Απριλίου 2026, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, η ποιήτρια και στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου και ο τραγουδιστής, τραγουδοποιός και συγγραφέας Μίλτος Πασχαλίδης συνομιλούν με τον Βαγγέλη Αυγουλά και το κοινό, σε έναν ανοιχτό διάλογο στο απόλυτο σκοτάδι.

Τρίτος Διάλογος Στο Σκοτάδι: Όταν το «Εμπορικό», η «Μόδα» και το «Σουξέ» καθορίζονται, αλλά δεν καθορίζουν!

Στους Διαλόγους στο Σκοτάδι το κοινό δεν παραμένει παθητικό. Συμμετέχει ενεργά, με ερωτήσεις, παρεμβάσεις και σκέψεις, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας ζωντανής, συλλογικής εμπειρίας.

Το σκοτάδι λειτουργεί ως κοινός τόπος: αφαιρεί προκαταλήψεις, εξωτερικά χαρακτηριστικά και ρόλους, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για αληθινή επικοινωνία.

Η συζήτηση θα κινηθεί ενδεικτικά, στους εξής θεματικούς άξονες:

Για ποιον δημιουργούμε τελικά; Η ανθρωπιά ως καλλιτεχνική στάση Η τέχνη ως πράξη αλληλεγγύης Συμπερίληψη: ποιοι εκφράζονται και ποιοι μένουν απ’ έξω; Το συλλογικό τραύμα και η κοινή εμπειρία Η επιμονή της ουσίας ως πράξη αντίστασης Το «εμείς» απέναντι στο «εγώ» της εποχής

Οι Συμμετέχοντες

Λίνα Νικολακοπούλου: Ποιήτρια και στιχουργός. Αποτελεί μια εκ των σημαντικότερων στιχουργών της ελληνικής μουσικής σκηνής. Έχει σφραγίσει την ελληνική δισκογραφία με τον ποιητικό της λόγο, για πάνω από τέσσερις δεκαετίες.

Μίλτος Πασχαλίδης: Είναι τραγουδιστής και τραγουδοποιός της έντεχνης και ροκ μουσικής, ενώ επιπλέον έχει αναπτύξει συγγραφικό έργο.

Βαγγέλης Αυγουλάς: Δικηγόρος, ιδρυτής και πρόεδρος της ΑΜΚΕ Με Άλλα Μάτια, εισηγητής σεμιναρίων και ομιλητής για θέματα αναπηρίας, προσβασιμότητας και συμπερίληψης. Με πολυετή εμπειρία στον δημόσιο λόγο και τη βιωματική προσέγγιση, συντονίζει τους Διαλόγους στο Σκοτάδι, δημιουργώντας έναν ασφαλή χώρο ουσιαστικής ανταλλαγής απόψεων.

Κοινωνικός σκοπός

Τα έσοδα της βραδιάς θα διατεθούν για την ενίσχυση της δράσης της ΑΜΚΕ Με Άλλα Μάτια και συγκεκριμένα για το εκπαιδευτικό της πρόγραμμα, που αφορά την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα γύρω από θέματα αναπηρίας, προσβασιμότητας και συμπερίληψης.

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Γενική είσοδος: 15€

Μειωμένο: 12€ *

Κοινωνικό Εισιτήριο Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου: 1€ **

* Το μειωμένο εισιτήριο περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες: ΑμεΑ / Άνεργοι / Φοιτητές / Μαθητές.

** Το κοινωνικό εισιτήριο Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου αφορά αποκλειστικά τους δημότες του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι ως ωφελούμενοι από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου (βλ. κοινωνικό παντοπωλείο κτλ.). Σημειώνεται ότι στην συγκεκριμένη κατηγορία θα διατίθενται έως δύο (4) εισιτήρια ανά παράσταση.

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ

ΤΑΜΕΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Μ.ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

– τηλ. 2103418550



TICKET SERVICES

– εκδοτήριο: Πανεπιστημίου 39, Στοά Πεσμαζόγλου

– τηλεφωνικά: 2107234567

– online: www.ticketservices.gr

Η τηλεφωνική και η online αγορά περιλαμβάνει χρέωση υπηρεσίας 5% επί της τιμής του εισιτηρίου

E-TICKET

Τα εισιτήρια που αγοράζονται ηλεκτρονικά λαμβάνονται σε μορφή PDF και εκτυπώνονται

ή αποθηκεύονται σε κινητό τηλέφωνο