Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε τα μέλη του ιρανικού στρατού, της αστυνομίας και των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) να καταθέσουν τα όπλα, υποσχόμενος «πλήρη ασυλία», εάν εγκαταλείψουν το κυβερνών θεοκρατικό καθεστώς της χώρας.

Καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος προβαίνει σε αυτές τις δηλώσεις, εντείνονταν οι φόβοι ότι ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν ενδέχεται να εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, επηρεάζοντας όχι μόνο τους Άραβες συμμάχους της Ουάσιγκτον, αλλά και κράτη εκτός του Κόλπου, όπως το Αζερμπαϊτζάν, την Τουρκία, την Κύπρο, ακόμα και τη Σρι Λάνκα, που απέχει περίπου 3.900 χιλιόμετρα.

Ο Τραμπ, μιλώντας από τον Λευκό Οίκο στις 5 Μαρτίου, προέτρεψε τις δυνάμεις ασφαλείας να ταχθούν με το μέρος του ιρανικού λαού και να βοηθήσουν στην ανατροπή της κυβέρνησης που κυβερνά τη χώρα από την Ιρανική Επανάσταση του 1979.

«Καλώ για άλλη μια φορά όλα τα μέλη των Φρουρών της Επανάστασης, του στρατού και της αστυνομίας του Ιράν να καταθέσουν τα όπλα τους», δήλωσε ο Τραμπ. «Τώρα είναι η ώρα να στηρίξετε τον ιρανικό λαό και να βοηθήσετε στην ανάκτηση της χώρας σας».

Υπογράμμισε, σύμφωνα με το Radio Free Europe/Radio Liberty, ότι όσοι παραδοθούν θα λάβουν προστασία. «Θα σας δώσουμε ασυλία», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι όσοι αυτομολήσουν θα βρεθούν στη «σωστή πλευρά της ιστορίας».

«Θα είστε απόλυτα ασφαλείς με πλήρη ασυλία, διαφορετικά θα αντιμετωπίσετε έναν απολύτως εγγυημένο θάνατο. Και δεν θέλω να δω να συμβαίνει αυτό», είπε.

Αργότερα, σε συνέντευξή του στο NBC News, ο Τραμπ δήλωσε ότι επί του παρόντος δεν εξετάζει το ενδεχόμενο χρήσης αμερικανικών στρατευμάτων στο έδαφος του Ιράν.

«Είναι χάσιμο χρόνου. Έχουν χάσει τα πάντα. Έχουν χάσει το ναυτικό τους. Έχουν χάσει ό,τι θα μπορούσαν να χάσουν», είπε στο NBC News σε τηλεφωνική επικοινωνία, προσθέτοντας ότι το προγενέστερο σχόλιο του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, ότι το Ιράν είναι έτοιμο για μια χερσαία εισβολή των ΗΠΑ ή του Ισραήλ, ήταν ένα «άχρηστο σχόλιο».