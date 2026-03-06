Ένα επικίνδυνο πολεμικό κατάλοιπο, μία οβίδα εντοπίστηκε στη Μερόπη του Δήμου Πωγωνίου κοντά σε σπίτι του χωριού.

Το εύρημα προκάλεσε ανησυχία, καθώς πρόκειται για πυρομαχικό που εκτιμάται ότι προέρχεται από τις πολεμικές συγκρούσεις της δεκαετίας του 1940.

Οι κάτοικοι, όπως μεταδίδει το ERTNews άμεσα ενημέρωσαν την Αστυνομία, η οποία προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες και ειδοποίησε τις αρμόδιες στρατιωτικές υπηρεσίες.

Στο σημείο αναμένεται η μετάβαση εξειδικευμένου κλιμακίου του Στρατού για την ασφαλή περισυλλογή και εξουδετέρωση της οβίδας.