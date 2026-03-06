Η υγεία δεν είναι μόνο θέμα ιατρικής φροντίδας. Είναι ζήτημα πολιτικής, οικονομικών επιλογών και κοινωνικής δικαιοσύνης. Στο νέο επεισόδιο podcast του Newsbeast «Από το Α ως το Ω3», η Μάριον Κοντογιάννη συνομιλεί με τον κ. Κώστα Αθανασάκη, Αναπληρωτή Καθηγητή Οικονομικών της Υγείας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, για τα κρίσιμα ερωτήματα που διαμορφώνουν το παρόν και το μέλλον του ελληνικού συστήματος υγείας.

Τι σημαίνει στην πράξη «οικονομικά της υγείας»; Πώς κατανέμονται οι περιορισμένοι πόροι ώστε να παράγεται το μεγαλύτερο δυνατό όφελος για την κοινωνία; Υπάρχει πραγματική σύγκρουση ανάμεσα στο κόστος και την ποιότητα ή το ζητούμενο είναι η αξία; Η συζήτηση εστιάζει στη διαχρονική έμφαση του συστήματος στη θεραπεία αντί της πρόληψης, στη μεγάλη ιδιωτική δαπάνη που επιβαρύνει τα νοικοκυριά, αλλά και στις κοινωνικοοικονομικές ανισότητες που επηρεάζουν την πρόσβαση και τα αποτελέσματα της φροντίδας.

Παράλληλα, εξετάζεται ο ρόλος της καινοτομίας και της τεχνητής νοημοσύνης, οι δημογραφικές προκλήσεις μιας κοινωνίας που γερνά και η ανάγκη για συστηματική αξιολόγηση των πολιτικών υγείας. Μια ουσιαστική συζήτηση για το πώς μπορούμε να περάσουμε από ένα σύστημα που «περιμένει να αρρωστήσεις» σε ένα σύστημα που επενδύει στην πρόληψη, στη βιωσιμότητα και στην υγεία όλων.